Semproniano (Grosseto). Incidente lungo la strada provinciale Follonata, nel comune di Semproniano.

Per cause in corso di accertamento, oggi pomeriggio, poco prima delle 17.30, un’auto e una moto si sono scontrate. Nell’incidente sono rimasti feriti un ragazzo e una ragazza, entrambi minorenni, trasportati con l’elisoccorso Pegaso 2 in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena.

Sul posto sono intervenute anche l’ambulanza della Croce Rossa di Semproniano, l’automedica di Pitigliano e la Polizia.