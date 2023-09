Monte Amiata (Grosseto). Incidente al prato della Macinaie, sul Monte Amiata.

Oggi pomeriggio, intorno alle 16.45, un ragazzo minorenne, per cause in corso di accertamento, è caduto mentre era in sella ad una bici.

Il giovane è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto sono intervenuti anche l’automedica di Abbadia San Salvatore, l’ambulanza della Misericordia di Santa Fiora e il Soccorso alpino.