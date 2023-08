Donna si perde durante un’escursione nel bosco: rintracciata dai Carabinieri

Castel del Piano (Grosseto). Ieri, diverse pattuglie dell’Arma dei Carabinieri sono intervenute nei boschi di Castel del Piano, dove una donna di circa 50 anni, non residente in provincia, dopo essersi incamminata per un’escursione in compagnia del proprio cane, aveva perso l’orientamento e non era più in grado di tornare indietro.

Le ricerche

Ad allertare il 112 era stato il marito della donna, preoccupato dal fatto di non vederla rientrare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Castel del Piano e Seggiano, i Carabinieri forestali di Santa Fiora e i Vigili del Fuoco di Arcidosso, che hanno contribuito alle ricerche. Dopo circa due ore, la donna, che aveva con sé il telefono cellulare, è riuscita a mettersi in contatto con i soccorsi e inviare la propria posizione. Questo ha permesso in breve di raggiungerla e condurla fuori dall’area boschiva. La signora era tranquilla ed in buone condizioni di salute ed è potuta così rientrare a casa.

“Si ricorda a questo proposito che è sempre opportuno, in caso di passeggiate in zone impervie, boschive ecc., portare sempre con sé il necessario per trascorrere alcune ore oltre quanto preventivato (in base alla stagione, indumenti di ricambio, acqua e generi di prima necessità, torcia o altri strumenti di segnalazione, un localizzatore e/o telefono cellulare ecc.), anche se si è conoscitori dell’area – si legge in una nota dei Carabinieri –. E’ inoltre sempre disponibile, in maniera gratuita, l’applicazione per smartphone ‘112 where are you’: attraverso una specifica funzione, l’app permette di inviare, in modo molto intuitivo e senza passaggi complicati, non solo usando la rete dati, ma anche quella telefonica (quindi tramite un messaggio di testo sms), la propria posizione Gps tramite coordinate al servizio 112, che sarà così agevolato nell’individuare il/i soggetto/i in difficoltà.