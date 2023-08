Volpe muore intrappolata in una tagliola illegale: i Carabinieri ritrovano anche dei lacci

Grosseto. Alto e costante resta l’impegno della specialità forestale dell’Arma dei Carabinieri nel delicato settore della caccia, anche a stagione venatoria chiusa, quando l’attività concessa dallo Stato si trasforma in vere e proprie forme di bracconaggio.

E’ accaduto nella giornata di Ferragosto, quando una pattuglia della Stazione Carabinieri Forestale di Grosseto è stata attivata dalla centrale operativa dei Carabinieri per il rinvenimento da parte di alcuni ragazzi di un esemplare di volpe catturata con una tagliola in ferro, nei pressi del camping “Lucherino” di Cinigiano.

I militari, prontamente giunti sul posto, hanno accertato che erano in corso operazioni di sedazione dell’animale da parte del medico veterinario, in quanto la volpe appariva in evidente stato di cancrena all’arto anteriore sinistro e stremata dalla fatica. Purtroppo la volpe è deceduta la mattina del 16 agosto.

I Carabinieri Forestali hanno perlustrato la zona ed hanno rinvenuto 2 lacci di corda posizionati in prossimità della stessa tagliola fortunatamente non ci sono stati danni a persone, vista la zona e la stagione ad elevata presenza turistica. Tagliola e lacci sono stati rimossi.

Al momento non sono ancora stati individuati i responsabili del gesto, ma continuano gli accertamenti dei Carabinieri Forestali.

I Carabinieri rammentano inoltre che la tagliola ed i lacci per la caccia, a prescindere dall’apertura o chiusura della stagione venatoria, sono mezzi di caccia assolutamente vietati.