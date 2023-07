Controlli de Carabinieri: ubriachi disturbano clienti di un bar, multati. Sospesa licenza ad un locale

Grosseto. In continuità con quanto già fatto a Grosseto e lungo la costa, anche i Carabinieri delle Stazioni dell’entroterra, in particolare Saturnia, Seggiano, Castel del Piano e Sorano, hanno svolto servizi di controllo del territorio, indirizzati stavolta a porre un freno alle condotte di guida scorrette, all’uso di alcol e stupefacenti, con un riguardo inoltre alla movida che, pure nei comuni lontani dalla fascia costiera, provoca problemi di convivenza con i residenti e con chi cerca determinate mete per una vacanza più tranquilla.

Nel corso dei numerosi posti di blocco, svolti con l’ausilio delle strumentazioni di misurazione del livello dell’alcol, in due giorni sono stati sanzionati tre diversi automobilisti: il primo aveva un tasso appena superiore al limite di legge, mentre per un altro il livello registrato è stato di circa il triplo rispetto a quanto consentito. In entrambi i casi, oltre alle previste sanzioni pecuniarie, i Carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente di guida.

Nel terzo caso, invece, un trentenne, coinvolto in un incidente stradale, forse provocato anche dall’uso di alcolici da parte dei guidatori, si è rifiutato di sottoporsi all’alcol-test. Il codice della strada prevede in questi casi l’applicazione della sanzione più elevata rispetto a tutte le altre ipotesi previste dall’articolo 186, a cui inoltre si aggiunge il ritiro della patente e, nel caso specifico, il sequestro della vettura finalizzato alla confisca.

I controlli si sono estesi ai locali ed alle attività commerciali in genere: non è mancato chi, proprio durante le verifiche dell’Arma, a causa dell’alcol si è visto notificare una multa per ubriachezza, dato il disturbo creato ad altri clienti. Tre in tutto gli uomini interessati dal provvedimento.

Multato dai Carabinieri anche un bar, che a seguito di alcuni episodi di turbativa, ha ricevuto un provvedimento di sospensione temporanea della licenza, della durata di tre giorni. L’atto di sospensione è stato emesso dall’autorità di pubblica sicurezza, su proposta avanzata dalla Stazione Carabinieri di Castel del Piano.

Per le altre attività controllate non sono state invece rilevate anomalie.

Il risultato complessivo del servizio è stato di circa 80 persone e 60 mezzi controllati, oltre a 10 attività commerciali.