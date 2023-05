Castell’Azzara (Grosseto). Incidente stradale in via Selvena, a Castell’Azzara.

Oggi pomeriggio, intorno alle 13.30, per cause in corso di accertamento, un’auto è andata a sbattere contro un albero. L’autista, un uomo di 42 anni, è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena.

Sul posto, sono intervenuti l’ambulanza di Pitigliano e l’ambulanza con medico di Piancastagnaio, l’elisoccorso Pegaso 1, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.