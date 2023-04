Incidente stradale: pulmino esce di strada, cinque persone ferite

Amiata (Grosseto). Oggi pomeriggio, alle 15.36, si è verificato un incidente sulla Strada Provinciale 64, nel comune di Castel del Piano: per cause in corso di accertamento, un pulmino è andato fuori strada.

L’incidente

I mezzi del 118 si sono immediatamente attivati con l’invio sul posto dell’ambulanza della Misericordia di Cinigiano, della Misericordia di Castel del Piano, della Misericordia India di Paganico e dell’elisoccorso Pegaso 2.

Sono cinque le persone rimaste ferite, tutte in codice 1, e che sono state trasportate all’ospedale di Grosseto. Si tratta di cinque uomini di di 54, 52, 36, 34 e 33 anni.

Sul posto anche i Carabinieri e Vigili del Fuoco.