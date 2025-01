Proiezioni, incontri e passeggiata nel ghetto: il paese celebra il Giorno della Memoria

Santa Fiora (Grosseto). Per il Giorno della Memoria, il Comune di Santa Fiora, in collaborazione con la sezione Anpi Amiata grossetana e la Fondazione Santa Fiora Cultura, dal 24 gennaio al 2 febbraio, ha organizzato un programma di iniziative che si articolano in più giornate, pensante per gli studenti e per la cittadinanza: incontri, proiezioni, la passeggiata nel ghetto e uno spettacolo teatrale.

“L’amministrazione comunale di Santa Fiora attribuisce grande importanza al Giorno della Memoria – commenta Serena Balducci, assessore comunale alla cultura –, una ricorrenza istituita per tenere vivo il ricordo di una pagina terribile della storia europea, cercando sempre di attualizzare la riflessione, perché conoscere il passato è fondamentale per comprendere il presente. Tutte le iniziative organizzate dal Comune di Santa Fiora consentiranno di approfondire vari aspetti, grazie al prezioso contributo storico della sezione Anpi Amiata grossetana, che ringraziamo. Anche la Fondazione Santa Fiora Cultura, quest’anno, ha voluto inserire nella stagione teatrale 2024/2025 uno spettacolo che affronta il tema dell’Olocausto e che è entrato a pieno titolo a far parte del cartellone delle iniziative per il Giorno della Memoria. Si tratta dello spettacolo ‘Suora Mamma e Suora Babbo’, che la Fondazione propone al teatro Camilleri il 2 febbraio, alle 18, con replica al mattino per le scuole. Protagoniste sono due suore fiorentine che per tre anni hanno cresciuto una piccola ebrea, affidata al loro convento dai genitori, nella speranza di proteggerla dalle persecuzioni razziali. Lo spettacolo racconta una storia realmente accaduta: quella di Susanna Silberstein Trevisani”.

Il programma

Entrando nel dettaglio delle iniziative il primo appuntamento è venerdì 24 gennaio, alle o10.15, all’Istituto professionale Ite “Padre Balducci” di Santa Fiora, con un incontro con gli studenti a cura della sezione Anpi Amiata Grossetana.

Rivolta a tutta la cittadinanza è invece l’iniziativa in programma sabato 25 gennaio, alle 21, al teatro Camilleri di Santa Fiora, con la proiezione del film “La zona d’interesse” di Jonathan Glazer, la pellicola vincitrice di due premi Oscar come miglior film internazionale e miglior sonoro.

Lunedì 27 gennaio, alle 10.30, nell’aula magna della scuola primaria di Santa Fiora, a cura della sezione Anpi Amiata grossetana, sarà organizzato un incontro di riflessione e approfondimento sulla Shoah per gli studenti di quinta elementare e delle medie.

Venerdì 31 gennaio, alle 11, sarà organizzata per tutta la cittadinanza una passeggiata commemorativa nel ghetto di Santa Fiora, con letture proposte dagli studenti. A seguire, “Spolverare la memoria”, attività di pulitura dei manufatti presenti nel ghetto, realizzati dagli studenti stessi, per mantenere vivo il ricordo e sensibilizzare la comunità.

Ultimo appuntamento domenica 2 febbraio, alle 18, al teatro Camilleri con lo spettacolo teatrale “Suora Mamma, Suora Babbo” con Arianna Ninchi, a cura della Fondazione Santa Fiora Cultura. Lo spettacolo sarà proposto anche in matinée per le scuole.