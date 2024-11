Digitalizzazione, contatori smart e sostituzioni reti: AdF investe 3,3 milioni sull’Amiata

Grosseto. Ammontano a 3,3 milioni di euro gli investimenti strategici targati Pnrr pianificati da AdF per il futuro di Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara e Santa Fiora e dei rispettivi territori, interventi che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU.

Sono quelli che interessano la rete idrica nei quattro comuni, progettati da AdF in accordo con le amministrazioni comunali e suddivisi in diversi ambiti: telecontrollo, distrettualizzazione, monitoraggio di pressioni di rete, rilievi di reti e modelli, ricerca e riparazione di perdite, noise logger e strumenti di ricerca di perdite, bonifiche e sostituzione di contatori. Il tutto con l’obiettivo di tutelare la risorsa idrica e l’ambiente e offrire un servizio sempre migliore per la comunità. Un masterplan Pnrr che si inserisce nell’impegno complessivo portato avanti in questi anni per i territori dei quattro Comuni, che hanno visto complessivamente nel triennio 2022–2024 investimenti di AdF per oltre 3,7 milioni di euro e vedranno nuovi interventi già in programma per il prossimo.

“Questi interventi miglioreranno la rete di distribuzione – sottolinea Roberto Renai, presidente di AdF -. Dobbiamo evidenziare l’evoluzione delle nostre reti, che sono diventate uno strumento complesso di conduzione. Lancio un appello ai cittadini, che subiranno inevitabili disagi da questi lavori: abbiate pazienza, perchè vi ritroverete una rete idrica più moderna”.

“Questi interventi realizzati con i finanziamenti del Pnrr sono impegnativi – spiega Piero Ferrari, amministratore delegato di AdF –, dato che gli impianti sono numerosi. Questo sforzo ulteriore ci permetterà di avere entro marzo 2026 un territorio tecnologicamente avanzato e con una qualità maggiore. L’industrializzazione del servizio fa sì che AdF sia diventata un’azienda a tutto tondo, che punta anche a salvaguardare l’ambiente”.

“Oltre ai finanziamenti ottenuti da AdF grazie al Pnrr, stiamo lavorano per l’estensione della rete idrica – dichiara Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora -. Si tratta di investimenti importanti, fondamentali per salvaguardare la risorsa idrica. A breve, sarà ultimata anche la sistemazione della Peschiera”.

“Ringrazio AdF per per gli interventi da oltre 3 milioni di euro sull’Amiata – evidenzia Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso -. In questo modo ila servizio diventerà ancora più efficiente. L’auspicio è che la sinergia tra Comune e gestore idrico continui e si rafforzi”.

“Come Comune non possiamo che esprimere soddisfazione per i benefici attesi – afferma Cinzia Pieraccini, sindaco di Castel del Piano – per i cittadini e per l’ambiente: l’impiego di sistemi innovativi consentirà di monitorare la rete per intercettare le perdite e ridurre gli sprechi.”

“Voglio ringraziare AdF per questi ulteriori investimenti – spiega il sindaco di Castell’Azzara, Tullio Tenci – che ci consegneranno reti idriche intelligenti e tecnologicamente avanzate, migliorando ancora di più il servizio ai cittadini e tutelando l’ambiente. L’acqua è un bene prezioso ed è fondamentale prendersene cura. Collaboreremo con AdF in ogni fase dei lavori”

Gli interventi

Tanti gli interventi presenti nel masterplan, in base alle necessità specifiche di ogni territorio. Circa 350mila euro per le numerose bonifiche di rete, mentre tra telecontrollo e distrettualizzazione nel triennio 2024 – 2026 sono previsti investimenti per oltre 1 milione di euro, con 337,22 chilometri di rete distrettualizzati a fine progetto. Vi sono poi anche i noise logger: dispositivi che si posizionano sui tubi e registrano il rumore notturno delle eventuali perdite che, grazie all’intelligenza artificiale, vengono prelocalizzate.

Per consentire la realizzazione dei diversi interventi potrebbero essere necessarie modifiche alla viabilità o chiusure di flusso, che saranno definite a seconda dell’andamento dei cantieri. Trattandosi di interventi strategici per il futuro del territorio, è fondamentale il gioco di squadra tra tutti i soggetti coinvolti. AdF e le amministrazioni comunali di Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara e Santa Fiora ringraziano fin da ora tutti i cittadini per la preziosa collaborazione durante i lavori, grazie ai quali il territorio potrà contare su infrastrutture all’avanguardia per tutta la comunità.

“Il progetto di AdF è complesso, dato che si sono in ballo oltre 40 milioni, per metà finanziati dal Pnrr e per l’altra metà dal gestore idrico – spiega Alessio Giunti, responsabile tutela risorsa idrica di AdF -. L’obiettivo è migliorare le reti e renderle sempre più evolute. Vogliamo ridurre al minimo le perdite per far sì che anche i cambiamenti climatici siano meno impattanti. Un altro step è l’installazione di contatori smart, che offriranno una maggiore precisione nella lettura dei consumi e una migliore possibilità di individuare le perdite”

“Gli strumenti che stiamo per installare ci permetteranno di individuare con maggiore precisione gli interventi più urgenti da realizzare – aggiunge Sergio Rossi, responsabile sviluppo infrastrutture di AdF -. Ad Arcidosso, abbiamo investito negli ultimi anni 1 milione e 100mila euro, soprattuto grazie alla realizzazione del depuratore. A Castel del Piano faremo due interventi per la bonifica delle reti e sarà realizzata una rete fognaria dal Prato delle Macinaie fino ad Abbadia San Salvatore. Su Castell’Azzara investiremo 2,5 milioni per il depuratore e il rifacimento della fognatura nella frazione di Selvena”.

Per rimanere aggiornati su lavori in corso e manutenzioni programmate e straordinarie è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi basta cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il QR code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali.