“Ripristinare la Compagnia dei Carabinieri”: i Comuni uniscono le forze e lanciano un appello

Arcidosso (Grosseto). Il Consiglio dell’Unione dei Comuni ha approvato oggi all’unanimità un’importante mozione che aveva come primo firmatario Maurizio Ranucci, consigliere comunale di Arcidosso, per richiedere il ripristino della Compagnia dei Carabinieri con sede ad Arcidosso.

L’iniziativa è stata condivisa dai sindaci amiatini e da tutta le rappresentanze politiche, a dimostrare quanto sia sentita la necessità di un recupero dei migliori presidi di sicurezza sull’Amiata.

“Il voto unitario dà forza ad una proposta tesa a recuperare quanto in passato è stato il principale simbolo della presenza dello Stato nell’area montana – si legge in una nota dell’Unione dei Comuni -. Il progressivo ridimensionamento organizzativo del presidio dell’Arma ha modificato in particolare la percezione della sicurezza in Amiata, andando a ridurre molto l’attività investigativa e la prevenzione esercitata dalle Forze dell’Ordine. Con questa mozione spinta delle istituzioni locali, si leva forte la voce dell’Amiata travalicando i confini montani e rivolgendosi a livello provinciale, toscano e nazionale”.

“Il presidente dell’Unione dei Comuni, infatti, ha ora il compito, con la forza di tutti i Comuni rappresentati, di levare alta la voce e richiedere al Governo che l’appello dei sindaci venga raccolto e che vengano date risposte concrete ai territori – termina la nota -. Un plauso inoltre va a tutte le forze politiche del territorio che, con senso di responsabilità, hanno fatto prevalere l’interesse generale su quello particolare”.