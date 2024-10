Continua “Castagna in Festa”: il programma del secondo weekend

Arcidosso (Grosseto). Prosegue ad Arcidosso “Castagna in Festa“, sabato 26 e domenica 27 ottobre, la manifestazione dedicata ai sapori della montagna, alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle eccellenze enogastronomiche locali, con tante iniziative collaterali, che vanno dal mercatino dell’artigianato alla rievocazione in costume degli antichi mestieri, dalla musica ai giochi di un tempo per adulti e bambini e poi non mancheranno i seminari e gli incontri di approfondimento.

Questa edizione si distingue per un impegno ancora più forte nella valorizzazione dei prodotti tipici: lo stand gastronomico al ‘Nido delle Fate’ propone un menù particolare, con una bella varietà di piatti della tradizione amiatina. Proseguendo su corso Toscana si trovano i mercatini dell’artigianato e gli stand dei prodotti gastronomici di qualità. Nel borgo storico di Arcidosso i menù proposti dalle cantine.

Durante tutta la manifestazione resteranno aperti il polo museale del Castello Aldobrandesco, il museo del paesaggio medievale; il museo delle armi e il museo di arte e cultura orientale Maco. Tutti i pomeriggi, dalle 15.30 alle 19, saranno inoltre aperti anche la Casa dei secchi e dei triachi e Arterastra.

Il sabato e la domenica è stato attivato un servizio navetta gratuito con partenza dal monumento di Castel del Piano, fermata in località Cappuccini e arrivo ad Arcidosso. (Per informazioni e orari contattare la Pro Loco di Arcidosso al numero 366.7472612 o all’indirizzo e-mail locoarcidosso@yahoo.it).

Il programma

Sabato 26 ottobre

Dalle ore 10 alle ore 19.00 – Polo museale del Castello Aldobrandesco: “David Lazzaretti, il profeta dell’Amiata”.

Museo del paesaggio medievale

Museo delle armi

Museo di arte e cultura orientale (Maco)

Dalle ore 15.30 alle ore 19.00 – Casa dei Secchi e dei Triachi – “Artereastra”

Ore 09.30 – Mercatini, stand gastronomici, prodotti locali e artigianato di qualità

Ore 10.00 – I giochi di un tempo. Spazio dedicato ai giochi in legno, costruiti da mani artigiane con materiali di recupero per grandi e per bambini. Giochi gonfiabili in via Tibet

Ore 12.30 – Apertura dello stand gastronomico al ‘Nido di Fate’ in via Tibet

Ore 15.00 – Motofolk, musica e intrattenimento per le vie del paese con il duo esilarante in sella a un sidecar

Ore 15.00 – Rione dei Ferri: dolci, prodotti tipici a base di castagne, caldarroste e intrattenimento musicale

Ore 16.30 – Archimossi, la prima orchestra itinerante per archi amplificati singolarmente. Violini per creare un volume di suono come fosse una marchin’ band, ma con una grazia e un’ironia tutte particolari ed un repertorio musicale originalissimo: spazia dalla tradizione irlandese a quella slava, comprese le virtuosistiche Danze ungheresi di Brahms. “L’infame setta dell’empia dottrina – L’avventura profetica di David Lazzaretti in Sabina”, Pbv edizioni, a cura del centro studi David Lazzaretti nella sala consiliare del palazzo comunale

Ore 18.30 – Aperibirra con le eccellenze d’Amiata, a cura dell’Associazione castagna Amiata Igp, in piazza Indipendenza 30

Ore 19.00 – Apertura dello stand gastronomico al ‘Nido di Fate’ in via Tibet

Ore 19.30 – Cena nelle cantine storiche del centro storico

Ore 23.00 – Musica nelle cantine

Domenica 27 ottobre

Dalle ore 10 alle ore 19.00

Polo museale del Castello Aldobrandesco: “David Lazzaretti, il profeta dell’Amiata”

Museo del paesaggio medievale

Museo delle armi

Museo di arte e cultura orientale (Maco)

Dalle ore 15.30 alle 19.00 – Casa dei secchi e dei triachi – “Artereastra”

Ore 9.30 – Mercatini, stand gastronomici, prodotti locali e artigianato di qualità

Ore 9.30 – Giochi gonfiabili per bambini in via Tibet

Ore 10.00 – Raduno di auto d’epoca e Fiat 500

Ore 11 – Seminario informativo e incontro con gli stakeholder nell’androne del palazzo del Comune di Arcidosso, a cura del Consorzio forestale d’Amiata

Ore 12.30 – Apertura dello stand gastronomico al ‘Nido di Fate’ in via Tibet

Ore 12.30 – Pranzo nelle cantine storiche nel centro storico

Ore 15.00 – Rione dei Ferri: dolci, prodotti tipici a base di castagne, caldarroste e intrattenimento musicale

Ore 15.30 – Opus band, confraternita di frati che giocano muovendosi come funamboli a ritmo di musica rock alternata a canti gregoriani, di Medioevo ed electro funk.

Ore 16.30 – Street Band di Arcidossoitinerante

Ore 17.00 – Seminario “Le tre varietà dell’Igp: cecio, marrone e bastarda rossa” nell’androne del palazzo Comune di Arcidosso, a cura dell’Associazione castagna Amiata Igp

Ore 19.00 -Stand gastronomico al ‘Il Nido di Fate’ e cena nelle cantine storiche nel centro storico.