Torna la Camminata tra gli olivi: degustazioni nei frantoi del territorio

Castel del Piano (Grosseto). Camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi, che in ogni parte d’Italia vestono le nostre colline, è l’esperienza inedita e unica della Giornata nazionale della Camminata tra gli olivi, in programma domenica 27 ottobre in 168 città.

Castel del Piano è una di queste grazie alla scelta dell’amministrazione comunale di aderire all’importante iniziativa promossa dall’associazione nazionale Città dell’Olio.

L’edizione 2024 è legata a un tema importante che riguarda un fenomeno dilagante che colpisce tutto il territorio nazionale: l’abbandono dell’olivicoltura tradizionale e storica. “Salvare un oliveto salva la vita” è, infatti, il titolo dell’evento e l’associazione Città dell’Olio si è fatta promotrice di una proposta di legge nazionale per il contrasto dell’abbandono di questo tipo di olivicoltura.

Quest’anno a Castel del Piano è prevista una passeggiata tra gli oliveti con soste degustazione al frantoio Poderi Borselli e al frantoio Angeli e pillole di storia del territorio.

“La Camminata tra gli olivi offre l’opportunità di conoscere i bellissimi oliveti – spiega Cinzia PIeraccini, sindaco di Castel del Piano – che caratterizzano la nostra montagna. La zona olivicola dell’Amiata, infatti, è un’area unica in Toscana per la coltivazione della varietà Olivastra seggianese, un paesaggio straordinario, ricco di storia e tradizioni, che va salvaguardato insieme alle sue produzioni di eccellenza”.

Il programma

Il programma prevede la partenza alle o9 di fronte al palazzo comunale in via Marconi 9 a Castel del Piano. Il percorso è adatto a tutti, per informazioni e iscrizioni inviare un messaggio alla pagina Facebook del Comune di Castel del Piano.

L’iniziativa è organizzata con la collaborazione della Nuova Pro Loco Castel del Piano.