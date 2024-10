Torna “Castagne in festa”: il programma completo dell’edizione 2024

Arcidosso (Grosseto). Cresce l’attesa per la XXXVIII edizione di “Castagna in festa”, in programma ad Arcidosso dal 18 al 20 ottobre e dal 25 al 27 ottobre, dedicata ai sapori della montagna, alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle eccellenze enogastronomiche locali, con tante iniziative collaterali, che vanno dal mercatino dell’artigianato alla rievocazione in costume degli antichi mestieri, dalla musica ai giochi di un tempo per adulti e bambini e poi non mancheranno i seminari e gli incontri di approfondimento.

Durante tutta la manifestazione, resterà aperti il polo museale del Castello Aldobrandesco con orario continuato dalle 10 alle 19, dove sarà possibile visitare la sezione espositiva dedicata a David Lazzaretti, il profeta dell’Amiata; il museo del paesaggio medievale; il museo delle armi e il museo di arte e cultura orientale Maco.

Tutti i pomeriggi, dalle 15.30 alle 19, saranno inoltre aperti anche la Casa dei secchi e dei triachi, in via Talassese 10, nel centro storico di Arcidosso, un museo privato, nato nel 2021, per rendere fruibili i segni del passato rurale e artigiano della montagna amiatina, e Arterastra, in via Camillo Benso Conte di Cavour, il museo d’arte sulle emozioni.

“La gastronomia amiatina sarà la grande protagonista di questi due fine settimana ad Arcidosso. – spiega Daniele Bechini, consigliere comunale con delega alla festa della castagna e alle grandi manifestazioni –. Quest’edizione, però, si distingue per un impegno ancora più forte nella valorizzazione dei prodotti tipici della nostra terra. ‘Castagna in festa’ si articolerà tra via Tibet, dove è allestito lo stand gastronomico della pro loco ‘Nido delle Fate’, che quest’anno proporrà un menù particolare, con una bella varietà di piatti tipici della tradizione amiatina, per proseguire su corso Toscana con i mercatini dell’artigianato e gli stand dei prodotti gastronomici di qualità, fino a terminare nel borgo storico di Arcidosso, con l’apertura delle cantine che offriranno i loro menù. C’è molta attesa e partecipazione per questa manifestazione, che è chiamata la regina delle feste di Arcidosso ed è il motore di tutte le altre iniziative che si sviluppano nel corso dell’anno. Una festa che è possibile mettere in piedi grazie al prezioso lavoro di tante persone che ringrazio di cuore, a partire dalla pro loco, a tutte le associazioni coinvolte che sono tantissime, il Comitato Cantinieri e tutti i volontari che rendono unica questa festa con il loro entusiasmo. Durante la festa ricorderemo con affetto anche i nostri concittadini Gonippo e Adriano, ai quali abbiamo dedicato il contest delle cantine sul tema ‘la gentilezza e il sorriso’ proprio in loro omaggio.”

“’Castagna in festa’ è una tradizione che ogni anno si rinnova – aggiunge Filippo Mazzi, presidente della pro loco di Arcidosso –. Già dalle scorse edizioni abbiamo cercato di dare a questa manifestazione un taglio enogastronomico, ma quest’anno abbiamo voluto inquadrarla in un contesto più ampio. Vogliamo che ‘Castagna in festa’ non sia un semplice momento di divertimento, ma diventi un’occasione di promozione a tutto tondo del territorio e delle sue eccellenze, contribuendo a far conoscere le peculiarità della nostra montagna e a rafforzare il legame tra la comunità e le sue tradizioni”.

In entrambi i weekend per la festa il sabato e la domenica è stato attivato anche un servizio navetta gratuito con partenza dal monumento di Castel del Piano, fermata in località Cappuccini e arrivo ad Arcidosso. (Per informazioni e orari contattare la Pro Loco di Arcidosso al 366.7472612 o all’indirizzo e-mail locoarcidosso@yahoo.it)

Programma

15-16-17-24-25 ottobre

Ore 21.00 – Via Tibet al “Nido di Fate”

Torneo di briscola: 256 coppie, fase a gironi eliminatorie, organizzato dalla Giovanile Amiata

Venerdì 18 ottobre

Ore 10-19.00

Polo museale del Castello Aldobrandesco:

David Lazzaretti, Il profeta dell’Amiata

Museo del paesaggio medievale

Museo delle armi

Museo di arte e cultura orientale (Maco)

Ore 15.30/19.00

Casa dei secchi e dei triachi

Artereastra

Ore 19.30

Degustazione di prodotti tipici, vino e animazione nelle cantine del centro storico

Ore 23.00 Musica nelle cantine

Sabato 19 ottobre

Ore 10/18

Antichi mestieri: in piazza Cavallotti rievocazione in costume di antichi mestieri un tempo comuni nelle nostre campagne, ma oggi sconosciuti alla maggior parte dei giovani ragazzi

Ore 10/19.00

Ore 15.30/19.00

Casa dei secchi e dei triachi

Artereastra

Ore 9.30

Mercatini, stand gastronomici, prodotti locali e artigianato di qualità

Ore 10.00

“I giochi di un tempo” spazio dedicato ai giochi in legno, costruiti da mani artigiane con materiali di recupero per grandi e per bambini

Giochi gonfiabili in via Tibet

Ore 12.30

Apertura delle casse dello stand gastronomico al ‘Nido di Fate’ in via Tibet

Ore 15.00

Rione dei Ferri: dolci, prodotti tipici a base di castagne, caldarroste e musica

Ore 18:00

Aperitivo inaugurale allo stand “Eccellenze d’Amiata” in piazza Indipendenza 30. Coro degli Alpini Ana di Domodossola e del Coro di Santa Anastasia di Budduso (Sassari) per le vie del paese, canti popolari

Ore 19.00

Apertura delle casse dello stand gastronomico al ‘Nido di Fate’ in via Tibet

Ore 19.30

Cena nelle cantine del centro storico

Ore 23.00

Musica nelle cantine

Domenica 20 ottobre

Ore 9.30

Mercatini, stand gastronomici, prodotti locali e artigianato di qualità

Ore 9:30

Gli antichi mestieri in piazza Cavallotti: rievocazione in costume di antichi mestieri un tempo comuni nelle nostre campagne, ma oggi sconosciuti alla maggior parte dei giovani ragazzi.

Ore 10.00

Giochi e gonfiabili per bambini in via Tibet

Ore 10.00

Raduno di auto d’epoca in via Tibet

Ore 10.30

Santa Messa alla chiesa della Madonna Incoronata animata dal Coro degli Alpini Ana di Domodossola e del Coro di Santa Anastasia di Budduso (Sassari)

Ore 10/18:00

Antichi mestieri: in piazza cavallotti rievocazione in costume di antichi mestieri un tempo comuni nelle nostre campagne, ma oggi sconosciuti alla maggior parte dei giovani ragazzi

Ore 10/19.00

Ore 15.30/19.00

Casa dei secchi e dei triachi

Artereastra

Ore 12.30

Apertura delle casse dello stand gastronomico al ‘Nido di Fate’ in via Tibet

Ore 12.30

Pranzo nelle cantine storiche del centro storico

Ore 15.00

Rione dei Ferri: dolci, prodotti tipici a base di castagne, caldarroste e intrattenimento musicale

Rassegna corale: corale “Verdi” di Arcidosso, Coro degli Alpini Ana di Domodossola, I Cardellini del Fontanino, il Coro di Santa Anastasia di Budduso (Sassari), al Parco del Pero

Ore 16.30

Gruppo Sbandieratori e Musici della città di Pisa. Parata in costume storico di oltre 40 elementi tra sbandieratori, tamburini e musici.

Ore 17.00

Seminario a cura dell’associazione Castagna Amiata Igp: “Castaneoturismo, verso una nuova realtà”, nell’androne del Comune di Arcidosso.

Ore 19.00

Apertura dello stand gastronomico al ‘Nido di Fate’ in via Tibet

Venerdì 25 ottobre

Ore 10/19.00

Ore 15.30/19.00

Casa dei secchi e dei triachi

Artereastra

Ore 19.30

Degustazione di prodotti tipici, vino e animazione nelle cantine storiche del centro storico.

Ore 21.15

Finalissima del torneo di briscola al Nido di Fate in via Tibet.

Ore 23.00

Musica nelle cantine

Sabato 26 ottobre

Ore 10/19.00

Ore 15.30/19.00

Casa dei secchi e dei triachi

Artereastra

Ore 09.30

Mercatini, stand gastronomici, prodotti locali e artigianato di qualità

Ore 10.00

I giochi di un tempo: spazio dedicato ai giochi in legno, costruiti da mani artigiane con materiali di recupero per grandi e per bambini

Giochi gonfiabili in via Tibet

Ore 12.30

Apertura dello stand gastronomico al ‘Nido di Fate’ in via Tibet

Ore 15.00

Motofolk: musica e intrattenimento per le vie del paese con il duo esilarante in sella a un sidecar

Ore 15.00

Rione dei Ferri: dolci, prodotti tipici a base di castagne, caldarroste e intrattenimento musicale

Ore 16.30

Archimossi: è la prima orchestra itinerante per archi amplificati singolarmente. Violini per creare un volume di suono come fosse una marchin’ band, ma con una grazia e un’ironia tutte particolari ed un repertorio musicale originalissimo: spazia dalla tradizione irlandese a quella slava, comprese le virtuosistiche Danze ungheresi di Brahms.

“L’infame setta dell’empia dottrina” l’avventura profetica di David Lazzaretti in Sabina, Pbv edizioni, a cura del centro studi David Lazzaretti, nella sala consiliare del palazzo comunale

Ore 18.30

Aperibirra con le eccellenze d’Amiata a cura di associazione Castagna Amiata Igp in piazza Indipendenza 30

Ore 19.00

Apertura dello stand gastronomico al ‘Nido di Fate’ in via Tibet

Ore 19.30

Cena nelle cantine storiche del centro storico

Ore 23.00

Musica nelle cantine

Domenica 27 ottobre

Ore 10/19.00

Ore 15.30/19.00

Casa dei secchi e dei triachi

Artereastra

Ore 9.30

Mercatini, stand gastronomici, prodotti locali e artigianato di qualità

Ore 9.30

Giochi gonfiabili per bambini in via Tibet

Ore 10.00

Raduno di auto d’epoca e Fiat 500

Ore 11.00

Seminario informativo e incontro con gli stakeholder nell’androne del Comune di Arcidosso, a cura del Consorzio forestale d’Amiata

Ore 12.30

Apertura dello stand gastronomico al ‘Nido di Fate’ in via Tibet

Ore 12.30

Pranzo nelle cantine storiche nel centro storico

Ore 15.00

Rione dei Ferri: dolci, prodotti tipici a base di castagne, caldarroste e intrattenimento musicale

Ore 15.30

Opus band; confraternita di frati che giocano muovendosi come funamboli a ritmo di musica rock alternata a canti gregoriani, del Medioevo ed electro funk.

Ore 16.30

Street Band di Arcidosso itinerante

Ore 17.00

Seminario “Le tre varietà dell’Igp: cecio, marrone e bastarda rossa”, nell’androne del Comune di Arcidosso, a cura dell’associazione Castagna Amiata Igp.

Ore 19.00

Stand gastronomico al ‘Il Nido di Fate’ e cena nelle cantine storiche nel centro storico