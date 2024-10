Uva e castagna: le eccellenze del territorio in festa

Cinigiano (Grosseto). Cinigiano e Monticello Amiata si preparano ad accogliere visitatori e turisti per la tradizionale Festa dell’uva, dal 4 al 6 ottobre nel capoluogo, e della castagna, dall’11 al 13 ottobre, nella frazione.

Due appuntamenti storici che da mezzo secolo animano le vie dei borghi medievali e richiamano ogni anno un numero sempre più alto di persone. Per la precisione, da 55 anni la Festa dell’uva e da 42 quella della castagna.

Dunque cantine aperte, stand gastronomici, musica, spettacoli e degustazioni. E a Cinigiano anche gli angoli del paese animati da scene allegoriche, che dal 2022 hanno sostituito i carri, andati distrutti nel terribile incendio che due anni fa ha devastato il territorio comunale, lambendo il centro abitato del capoluogo.

Il Comune, come ogni anno, sostiene le manifestazioni, nella convinzione che la promozione del territorio non possa prescindere da quella delle eccellenze che da esso derivano. Il vino, in primis, prodotto dalle uve della denominazione del Montecucco; poi la castagna, che a Monticello – la frazione a maggiore altitudine – arriva dai castagneti intorno al paese. Non è da meno l’olio, un’altra eccellenza locale prodotta da cultivar autoctone, che qui trovano le condizioni ottimali per svilupparsi. L’oro verde sarà protagonista di una festa a Cinigiano a inizio dicembre in concomitanza con l’inaugurazione del “Cinigiano Blues Festival“.

“Il nostro impegno – spiega il sindaco Luciano Monaci – va nella direzione di sostenere tutte le manifestazioni del capoluogo e delle frazioni, che hanno il pregio di far conoscere il comune attraverso i migliori prodotti del territorio. È nostra intenzione, infatti, investire idee e risorse per fare di Cinigiano una meta del turismo verde, enogastronomico e culturale, supportando al contempo l’associazionismo, vero motore di ogni manifestazione e attività folkloristica e culturale”.

Il programma della Festa della castagna

Venerdì 11 ottobre:

dalle 15, raduno dei camper del Club Maremma;

alle 16, in piazza della Chiesa, passeggiata tra i simboli templari;

alle 17.30, alla Casa Museo convegno “Aree interne, opportunità”, a cura dell’associazione Castagna Igp del Monte Amiata;

alle 19, al tendone dei giardinetti, cena e, a seguire, briscola.

Sabato 12 ottobre:

alle 9, in piazza della Chiesa, laboratorio di ceramica a cura dell’associazione culturale Casa Museo;

alle 10, dal Centro Visite, passeggiata lungo la strada della castagna e seccatoio, a cura dell’associazione Custodi del cammino, pedalta E-Bike (con possibilità di noleggio gratuito sul posto) per i sentieri della castagna;

alle 12.30, ai giardinetti, apertura degli stand gastronomici e musica popolare;

alle 12.30, in piazza della Chiesa, Street Food;

dalle 15.30, ai giardinetti, Spazio Bambini con Dottor Fresco in “Lezioni di galateo”, spettacolo di clownerie e pupazzo. Animazione dai trampoli. Performance musicale dei bambini delle scuole di Monticello in collaborazione con la scuola di musica “Ruggero Francisci” di Cinigiano: “Musica maestra” (Istituto Comprensivo di Civitella Paganico), “Alfabetizzazione musicale” (amministrazione comunale);

dalle 16, in piazza Donatori del sangue, Tony Live;

alle 19, apertura degli stand ai giardinetti e delle cantine nel paese vecchio;

dalle 19, nel paese cecchio, Tati Boys Tre Pazza Avanti, dal Kartika Dj Imbo;

alle 21, ai giardinetti, ballo liscio con Francesco Falaschi e Giada.

Domenica 13 ottobre: