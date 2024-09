Torna “La castagna in festa”: la manifestazione sarà dedicata a Gonippo e Adriano

Arcidosso (Grosseto). “La gentilezza e il sorriso sono due qualità che non costano niente, ma che fanno diventare le relazioni bellissime”.

A dichiararlo è il sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini.

“I nostri Gonippo e Adriano, due persone ‘rare’ che non sono più tra noi, pur nella loro diversità, gentili e sorridenti lo erano in un modo molto speciale – sottolinea il sindaco -. Il fatto che ci abbiano lasciato prematuramente ci ha fatto riflettere su ciò che potremmo imparare dalla loro lezione. In questi giorni li abbiamo raccontati e nel ricordarli ci siamo resi conto di quanto i loro tratti caratteriali possano essere fondamentali per cementare una comunità piccola come la nostra. Abbiamo compreso che sarebbe bello rendere gentilezza e sorriso note caratteristiche per chi vive qui e per tutti coloro che ci vengono a trovare per i più svariati motivi”.

“La castagna è una sorpresa perché è un po’ come ciascuno di noi, si deve svelare. Fuori, la corazza ispida del riccio, ma dentro, il frutto gustoso – continua Marini -. Abbiamo voluto dedicare ‘La castagna in festa’ 2024 a Gonippo e Adriano, e per farlo abbiamo scelto come tema del premio ‘Acrobata della castagna’ edizione 2024, proprio la gentilezza e il sorriso. Il premio, giunto alla seconda edizione, sarà assegnato alla migliore cantina che si contraddistinguerà. Vorremmo essere tutti un po’ Gonippo e Adriano, usando gentilezza e sorriso come modalità di relazione con gli altri. Inoltre, in questa edizione, negli spazi dedicati al cibo, grazie alla regia ‘stellata’ dell’assessore Ugo Quattrini e al coordinamento dell’Associazione della castagna Igp, i partecipanti troveranno uno dei valori di interpretazione del territorio: i prodotti tipici. La Festa è promossa da Comune di Arcidosso, Pro Loco e Centro commerciale naturale. Sono state coinvolte varie istituzioni e associazioni: l’Unione dei Comuni Amiata grossetano, il Distretto biologico del Montecucco, Consorzio Tutela Olio Seggiano Dop, Quore Toscana, Strada del Vino Montecucco dell’Amiata, che presenteranno nella la straordinaria vetrina della festa all’interno di stand dedicati, le tante e variegate eccellenze locali, ulteriormente valorizzate attraverso i piatti dello stand gastronomico del Nido di Fate”.

“E la gentilezza verrà spalmata ovunque, dall’accoglienza nelle cantine animate dai tanti volontari giovani e meno giovani del Comitato Cantinieri, all’uso di materie di consumo riciclabile, alla raccolta differenziata dei rifiuti, avendo a cuore di essere gentili anche con il nostro ambiente che ci dona tutto questo bendidio. Un grande evento reso possibile da un complesso e articolato apparato organizzativo che coinvolge molti volontari, sapientemente curato da Daniele Bechini, consigliere comunale delegato, e da Filippo Mazzi Presidente della Proloco. Dal 18 al 27 ottobre dentro Arcidosso due fine settimana intensi per conoscere e gustare i frutti genuini delle terre amiatine – termina Marini –. Nel Nido di Fate opportunità gastronomiche straordinarie. Nelle cantine le degustazioni dei vini Montecucco. E poi musica e spettacoli, intrattenimento, balli e mercatini”.