Raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici: torna lo “Svuota tutto”

Santa Fiora (Grosseto). Torna l’iniziativa “Svuota tutto” a Santa Fiora: sono programmate per mercoledì 25 settembre e mercoledì 9 ottobre, dalle 9 alle 13, due nuove giornate di una raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici con Sei Toscana in collaborazione con il Comune.

Nella zona industriale di Fontespilli, in via Fratelli Rosselli, lungo la provinciale, sarà allestita una stazione ecologica itinerante, in cui le utenze Tari del Comune di Santa Fiora potranno conferire gratuitamente mobili e altri rifiuti voluminosi ed elettrodomestici non funzionanti, ma anche olio alimentare e vegetale, pile, batterie e telefoni cellulari.

Cosa è possibile portare: mobili, reti, materassi, tavoli, sedie, giocattoli, attrezzi da giardino, pentole, ceramiche, pc, tablet, frigoriferi, lavatrici, tv, telefoni cellulari, piccoli elettrodomestici, tubi al neon, lampadine, pile, batterie auto, olio minerale e vegetale.

Per accedere al servizio occorre presentare il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti.

Informazioni: tel. 0564.965327.