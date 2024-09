Iscrizioni aperte: i camperisti sbarcano in paese per la Festa nazionale del PleinAir

Santa Fiora (Grosseto). Il Comune di Santa Fiora venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 settembre accoglie i camperisti aderendo anche quest’anno alla Festa nazionale del PleinAir, il raduno dei camper diffuso nei borghi d’Italia di qualità, promosso da oltre 15 anni dalla rivista di settore PleinAir, in collaborazione con l’associazione Paesi Bandiera Arancione del Touring Club, per stimolare le amministrazioni ad aprirsi al turismo itinerante e al tempo stesso far conoscere ai camperisti la meraviglia dei borghi d’Italia Bandiera Arancione.

“Per Santa Fiora il marchio Bandiera Arancione rappresenta uno stimolo importante ed è quindi per noi motivo di grande soddisfazione essere stati confermati Borgo Bandiera Arancione anche nel prossimo triennio 2024-2026 dal Touring Club Italiano – spiega Serena Balducci, assessore comunale al turismo e alla cultura –, un marchio assegnato alle località dell’entroterra che godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio e che sanno offrire al turista un’accoglienza di qualità”.

“La Festa del PleinAir ci consente di far conoscere tutto questo: il valore e la bellezza del borgo di Santa Fiora e la sua genuina accoglienza – prosegue Serena Balducci –. E lo facciamo attraverso la forza comunicativa di una rivista di settore, storica e diffusa tra i camperisti, come PleinAir, e attraverso il circuito dei Borghi Bandiera Arancione. Il nostro auspicio è quello di accogliere al meglio i nostri amici camperisti per incentivare il loro ritorno anche al di fuori dell’evento, nelle settimane e nei mesi successivi, poiché Santa Fiora ha molto da offrire durante tutti i periodi dell’anno”.

Iscrizioni e programma

Le iscrizioni per partecipare alle due giornate della Festa Nazionale del PleinAir a Santa Fiora sono ancora aperte: informazioni e prenotazioni al numero 371.6219625.

Le iniziative in programma a Santa Fiora riservate ai camperisti iscritti al PleinAir: venerdì 27 settembre è previsto l’arrivo dei primi equipaggi che saranno accolti nell’area camper attrezzata di via Martiri della Niccioleta. Sabato 28 settembre, alle 10, sarà riservata ai camperisti del PleinAir una visita guidata nel centro storico “Alla scoperta dei tesori degli Sforza nel Borgo della musica”. Saranno accompagnati in questa esperienza dalla guida turistica Marianna Febbi. Ad ogni tappa saranno accolti con “Una sorpresa in musica”, in collaborazione con la Filarmonica “Gioberto Pozzi”.

A partire dalle 11, sotto il Portone in piazza Garibaldi, si terrà una degustazione di prodotti tipici ed eccellenze locali ricordando l’antico detto: “A Santa Fiora, chi ci va ci si innamora!”

Alle 12, l’amministrazione comunale darà il benvenuto agli ospiti consegnando un kit di gadget, seguirà il brindisi di benvenuto.

Nel pomeriggio, alle 15, si terrà la visita guidata di Palazzo Sforza Cesarini alla scoperta della Corte dei conti Sforza Cesarini a cura della guida turistica Marianna Febbi.

Domenica 29 settembre, a partire dalle 9, è in programma la visita guidata gratuita al Museo delle miniere di mercurio di Santa Fiora, a cura dell’associazione Minatori per il Museo, e alle 11.30, in piazza San Michele, la celebrazione della Santa Messa con la benedizione dei camperisti.