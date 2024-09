Muore storico acconciatore: il cordoglio della Cna

Grosseto. Cna Grosseto esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia Cafaggi per la scomparsa di Alessandro.

“Alessandro, ‘erede’ di una dinastia di acconciatori amiatini – dichiarano il presidente Riccardo Breda e il direttore Anna Rita Bramerini – è stato un nostro storico associato, molto attivo all’interno dell’associazione e punto di riferimento, con la sua attività, per i cittadini di Santa Fiora e per tutta l’Amiata. Anche per questo, nel 2017 i nostri pensionati hanno deciso di attribuirgli un riconoscimento, a testimonianza del lavoro di acconciatore che la sua famiglia porta avanti da oltre 140 anni”.

Al figlio Luca, adesso titolare della storica attività, e a tutti i familiari, quindi va il più sincero cordoglio da parte di tutta Cna Grosseto.