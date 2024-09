Memorial Gastone Pioli: torna il premio speciale al miglior cavallo

Castel del Piano (Grosseto). Continuano le novità del Palio 2024 a Castel del Piano: rinasce il premio al miglior cavallo che correrà il Memorial Gastone Pioli. Saranno presi in esame: morfologia, comportamento, modello da Palio.

Il riconoscimento al miglior cavallo è una scelta dell’amministrazione comunale con la collaborazione dell’associazione Proprietari cavalli da Palio, per offrire un ulteriore gratificazione a chi decide di portare il proprio cavallo a Castel del Piano. A giudicare sarà una commissione composta da quattro membri: Paolo Nardi, presidente della commissione veterinaria comunale, Giulietta Ciani e Marcello Roti, per l’associazione proprietari, e il vicesindaco Arianna Arezzini, in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Al proprietario del cavallo selezionato sarà consegnata una targa.

“È importante avere rapporti con le scuderie – commenta Cinzia Pieraccini, sindaco di Castel del Piano -, con i proprietari, per costruire con loro un lavoro che vada ben oltre i tre giorni della festa. Il premio vuole esaltare non solo la gara, ma anche la salute, la bellezza, la correttezza del cavallo. Abbiamo deciso di recuperare questo riconoscimento per sottolineare una rinnovata volontà di costruire collaborazioni che ci permettano sempre più di essere partecipi e protagonisti del mondo del Palio nella sua complessità.”