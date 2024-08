Giornata per la custodia del creato: un weekend di iniziative al monastero di Siloe

Grosseto. “Spera e agisci con il creato”, è il tema scelto per la 19^ Giornata per la custodia del creato, che si celebra domenica primo settembre e che apre il tempo del creato, che si conclude il 4 ottobre, festa di san Francesco d’Assisi.

Il tema scelto quest’anno è riferito alla Lettera di san Paolo ai Romani 8,19-25: l’Apostolo sta chiarendo cosa significhi vivere secondo lo Spirito e si concentra sulla speranza certa della salvezza per mezzo della fede, che è vita nuova in Cristo. Quest’anno l’evento nazionale si tiene nella diocesi di Avezzano con l’ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo religioso e dall’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei. Tra le iniziative, la tavola rotonda «Le aree interne segni di speranza» con il professor Franco Salvatori, dell’Università di Roma Tor Vergata, e con monsignor Mariano Crociata, vescovo di Latina e presidente della Comece, e con Giovanni Teneggi, direttore di Confcooperative di Reggio Emilia, che parlerà de «Le cooperative di comunità: una opportunità sociale».

Nella diocesi di Grosseto anche quest’anno sarà il monastero di Siloe il centro delle iniziative locali. Si inizierà sabato 31 agosto, alle 21, con una veglia di preghiera sotto le stelle, che sarà animata dai ragazzi della Gioventù francescana della parrocchia di Santa Lucia. Il desiderio dei monaci, infatti, è che, anno dopo anno, siano le realtà della diocesi a coinvolgersi e a guidare almeno uno dei momenti.

Domenica primo settembre, poi, due appuntamenti pomeridiani, a partire dalle 16. Don Giorgio Cabras, prete della diocesi di Lanusei, terrà una meditazione dal titolo: «Sperare con l’azione e agire con speranza, oltre l’ottimismo e il pessimismo», a cui seguirà l’intervento di don Federico Tartagia, parroco a Roma con un passato da missionario in Africa (dal 2000 al 2009) e un presente fatto anche di apostolato attraverso i mezzi di comunicazione. Cura, infatti, il canale YouTube “Bibbia 73” e è autore di vari libri: “È ora di trovare pace”, “Pregare i 100 nomi di Gesù”, “È ora di vedere Gesù”, “È ora di leggere la Bibbia”. Don Tartagia parlerà di “responsabilità e riconciliazione con il mondo creato”.

L’appuntamento pomeridiano sarà coordinato da Giacomo D’Onofrio, responsabile dell’ufficio stampa e della comunicazione della diocesi di Grosseto.

Alle 18 la Messa concluderà la giornata.