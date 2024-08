Il paese celebra la Madonna Incoronata: torna la processione

Arcidosso (Grosseto). La sera del 23 agosto, dalle 21, l’effigie della Madonna delle Grazie scende dal suo santuario e attraversa il paese di Arcidosso per portare pace e salute. La processione, accompagnata dalla banda La Castigliana, ripete un antico rito che è all’origine stessa della chiesa della Madonna incoronata. Collocata alla sommità della lunga scalinata, l’edificio di culto ha origini medievali, fu costruita infatti dopo la peste del 1348 come ringraziamento a Maria.

“La Chiesa della Madonna Incoronata – commenta Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso – domina e unisce il paese di Arcidosso in un asse che la congiunge con il castello. La processione è un atto centrale delle feste estive. La Madonna è portata in processione in segno di buon augurio per tutti, un annuncio ai cittadini e, anche, un invito a mantenere il legame con il luogo sacro in cui è custodita”.

Il santuario della Madonna delle Grazie di Arcidosso si raggiunge risalendo una lunga scalinata costruita in trachite. Da vedere, all’interno, la fontana barocca, sempre in trachite, situata sul sagrato, decorata con bassorilievi e mascheroni dai quali zampilla l’acqua del Fiora. La chiesa conserva diverse opere prevalentemente di scuola senese, di grande interesse artistico, e tre altari di grande valore sono custoditi nelle cappelle presenti in fondo alla chiesa.

In onore della Madre, al termine della processione, la soprano Beatrice Caterino si esibirà in concerto accompagnata al pianoforte dal pianista Marco Inchingolo.