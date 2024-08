Palio: aperte le iscrizioni dei cavalli, premio più alto per il vincitore

Castel del Piano (Grosseto). Il Palio di Castel del Piano vive ed è importante per la qualità dei cavalli e dei fantini partecipanti. Il Comune, per il 2024, per favorire la partecipazione ha voluto agire sul valore del premio al vincitore, incrementandolo di 900 euro.

“Abbiamo scelto di introdurre una piccola novità anche riguardo ai premi – spiega Cinzia Pieraccini, sindaco di Castel del Piano–. Una decisione che fa parte del quadro più ampio di miglioramenti apportati alla festa per renderla più sicura ed attrattiva. Siamo certi che questo piccolo passo in avanti venga ben accolto dai proprietari, con l’impegno di proseguire su questa strada anno dopo anno, perché è importante offrire il giusto riconoscimento a chi sceglie di portare il proprio cavallo a Castel del Piano ed, in particolare, a chi vince la corsa”.

I premi

Ecco i premi ai cavalli iscritti per la selezione e per la disputa del Palio, così suddivisa: gettone rimborso spese 200,00 euro; vincitore del Palio 4.500,00 euro; secondo, terzo e quarto classificato al Palio 1.000,00 euro. Mentre per il Memorial Gastone Pioli, il montepremi per i cavalli che prenderanno parte alla finale ammonta a 2.000 euro.

Per entrambe le iniziative, Palio e Memorial, la dichiarazione di adesione dovrà pervenire, completata di tutti i dati e i documenti richiesti, unitamente alla ricevuta di versamento di 100,00 euro da effettuare mediante bonifico bancario (Iban IT47F0707572190000000700185), contante o assegno di proprio conto corrente bancario al Comune di Castel del Piano – Segreteria Palio – entro le ore 12.00 del 2 settembre, da inviare mediante fax, al numero 0564.957155, posta certificata all’indirizzo comune.casteldelpiano@postacert.toscana.it o direttamente all’ufficio sopra indicato.

Il limite massimo di cavalli ammissibili è fissato in numero 16; qualora fosse superato tale limite si provvederà ad escludere i cavalli in esubero partendo da quelli di 4 anni ed eventuale successiva estrazione secca da effettuarsi il 2 settembre.

Il Memorial Gastone Pioli, che si disputerà il 7 settembre, sarà riservato agli esemplari anglo arabi di 4 anni ed oltre e prioritariamente ai cavalli esclusi dal Palio, entro un limite massimo di 8 cavalli complessivi. Parteciperanno al Memorial Gastone Pioli i primi 8 cavalli di cui è pervenuta l’iscrizione.

Per scaricare tutti i moduli da compilare per l’iscrizione dei cavalli è sufficiente collegarsi alle relative pagine del sito internet istituzionale: https://www.comune.casteldelpiano.gr.it/area_letturaNotizia/393164/pagsistema.html