“Aperifrasca”: il percorso enogastronomico a tappe arriva in paese

Table of Contents

Arcidosso (Grosseto). L’enogastronomia può essere un buon motivo per fare un viaggio. L’Amiata e Arcidosso sono una buona meta, luoghi in cui le persone custodiscono una grande cultura dei sapori della terra e della gastronomia tipica.

Da mercoledì 21 a sabato 24 agosto “Aperifrasca” consentirà di unire la conoscenza dei prodotti con l’altro elemento importante: la convivialità. Ogni pomeriggio, chi lo vorrà, potrà percorrere le strade seguendo l’itinerario del gusto, bevendo ottimi vini Montecucco Docg biologici e mangiando i prodotti offerti dalle storiche abilità di trasformazione degli amiatini.

“Il nostro ‘Aperifrasca’ – afferma Jacopo Martini, sindaco di Arcidosso – è un invito a conoscerci e un’occasione di stare insieme attraverso il cibo, il buon bere e la nostra accoglienza. È un modo per raccontarci attraverso la qualità dei sapori. Insieme ad alcuni produttori del distretto biologico della Docg Montecucco e ai nostri grandi artigiani del cibo, offriremo ciò che siamo abituati a gustare. La conoscenza del buono è parte integrante del nostro vivere”.

Il distretto biologico di Montecucco è stato ufficialmente costituito ed è un’importante iniziativa che vede la collaborazione tra i Comuni del territorio, le associazioni di categoria e alcune delle più importanti aziende biologiche della zona, come Colle Massari, Salustri, Tenuta l’Impostino, La Pollinosa, Podere dei Fiori, Colline amiatine, Podere Colleciuffoni e Franci. A guidare il distretto, il dottor Francesco Saverio Benedetti, nominato presidente, il quale ha dichiarato che l’obiettivo prioritario è la valorizzazione del Montecucco e la promozione dell’agricoltura biologica, un settore in forte crescita e di grande rilevanza per l’economia locale.

“Aperifrasca” è un percorso di conoscenza perché in ogni luogo il palato incontrerà sapori e sensazioni diverse. La ricchezza delle produzioni tipiche non è, infatti, omologabile. Ogni cantina ha il suo profumo e sapore, ogni norcino i suoi segreti, così come i casari e i panettieri.

Una giornata di musica accompagnerà il piacere del cibo ripetendo un rito conviviale che era solito in passato e rendeva le soste nelle frasche ancora più gradevoli. Sabato 23 agosto dalle 19.30 si potranno incontrare (e cantare con loro) i Baro Drom, nella piazzetta dell’Orologio, i Blueberry, nella piazzetta del Forno, i Meneguinnes, nella piazzetta dei Ferri, e i Mamalover, in piazzetta San Leonardo.

Per visitare le “Aperifrasche” basterà dotarsi di uno o più ticket del valore di 20 euro, che darà diritto a un calice, porta calice, vino del distretto biologico Montecucco, antipasto misto, assaggio di due primi, assaggio di due secondi e dolce.

Informazioni e acquisto dei ticket in piazza Garibaldi ad Arcidosso.

Le cantine presenti sono Colle Massari di Poggi del Sasso, Tenuta l’impostino di Civitella Paganico, Salustri di Poggi del Sasso.

I prodotti

Formaggi del Monte Amiata, olio di Olivastra seggianese, salumi locali

I piatti

Pappa al pomodoro, Francesina (bollito), roast beef alle prugne, sovracoscia alla griglia, coscette di pollo marinate al Montecucco, zuppa inglese

“Aperifrasca” è una delle tante iniziative della manifestazione “Arcidò”, promossa e organizzata dal Comune di Arcidosso grazie alla Pro Loco di Arcidosso e ai Cantinieri, Centro commerciale naturale Arcidosso in vetrina, libreria Soffiasogni, l’associazione Chissà dove e Marcia del Capercio, con il sostegno di Enel Green Power, Coop unione amiatina e distretto biologico del Montecucco, principali partner dell’iniziativa insieme a tantissime altre aziende e attività del territorio.