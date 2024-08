Ecco piazza della Riconciliazione: Eugenio Giani e il cardinale Lojudice presenti all’inaugurazione

Arcidosso (Grosseto). Due parole, convivenza e riconciliazione, due figure dal grande spessore intellettuale ed umano, Augusto Paolo Lojudice, cardinale arcivescovo di Siena, Colle val d’Elsa e Montalcino, e Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, e una nuova piazza che vuole diventare luogo di dialogo e di confronto.

“L’obiettivo dell’iniziativa del 21 agosto – commenta Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso – è in ciò che può scaturire da un invito a ragionare diretto a due personaggi del genere, come un cardinale e un presidente di Regione, su temi fondamentali per la salute di una comunità. L’interesse è nell’ascolto che un momento come questo ci può offrire. Abbiamo voluto regalare a tutti questa opportunità per dare il giusto valore alla ‘ben finita’ di un luogo antico e moderno: la piazza e il parco della Riconciliazione che recuperano uno spazio alla vita del paese. Due persone ‘speciali’ la riempiranno di contenuti prima di riempirla di cittadini. La sfida è forse la più alta che noi tutti abbiamo: costruire un futuro migliore a partire dalla comprensione del presente. Non ci sono dunque certezze in ciò che affronteremo, chiediamo ai nostri due personaggi se convivere sia un percorso di continua riconciliazione, se i due momenti siano antitetici o necessariamente complementari.”

L’evento avrà luogo in piazza della Riconciliazione ad Arcidosso mercoledì 21 agosto, a partire dalle 18.30.

Gli ospiti

Il cardinale Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, è nato a Roma il 1° luglio 1964. Dopo la maturità classica, conseguita nel 1983 al Liceo San Benedetto da Norcia, si è preparato al sacerdozio al Pontificio Seminario romano maggiore e ha frequentato i corsi di Filosofia e Teologia alla Pontificia Università Gregoriana dal 1983 al 1988. Ha conseguito la Licenza in Teologia con specializzazione in Teologia fondamentale. È segretario della Commissione episcopale della Cei per le migrazioni e Giudice della Corte di Cassazione dello Stato della Città del Vaticano.

Eugenio Giani è nato a Empoli il 30 giugno 1959, è originario di San Miniato e residente a Sesto Fiorentino. Laureato in Giurisprudenza all’Università di Firenze, è coniugato con Angela, padre di Gabriele e del piccolo Lorenzo.

Entra nel Consiglio comunale di Firenze nel 1990. Uomo di cultura e appassionato di storia, nel tempo ha ricoperto gli incarichi di: presidente del Museo Stibbert, presidente dell’associazione “Museo dei Ragazzi”, presidente della Federazione regionale dei giochi storici; Presidente della Società dantesca italiana, Presidente del Museo Casa di Dante e presidente degli Amici dei Musei.

È autore di numerosi saggi e libri su vari argomenti di carattere sportivo e culturale.

Eletto in Consiglio regionale per la prima volta alle consultazioni regionali del 28 e 29 marzo 2010, si è presentato come candidato presidente il 20 e 21 settembre 2020 ed è stato eletto con oltre 860.000 voti.