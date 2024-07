Un nuovo Centro commerciale naturale in paese: il Comune convoca un’assemblea

Castel del Piano (Grosseto). Positivo l’esito della prima riunione tra amministrazione comunale ed esercenti di Castel del Piano, che si è svolta mercoledì 3 luglio.

“Il Centro commerciale naturale – spiegano la sindaca Cinzia Pieraccini e l’assessore alle attività produttive Arianna Arezzini – è utile a Castel del Piano innanzitutto per ricreare la rete di rapporti tra gli esercenti che è fondamentale e poi, chiaramente, per progettare insieme all’amministrazione comunale gli interventi di rigenerazione e riqualificazione del paese, oltreché, alcuni eventi durante l’anno. Nell’incontro che abbiamo fatto è emersa chiaramente la voglia e lo spirito di iniziativa degli esercenti presenti di far ripartire il Centro commerciale naturale”.

Il Centro commerciale naturale è inteso come spazio unico in cui opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio.

“Serve un’ampia partecipazione. Lanciamo un appello a tutti gli esercenti di Castel del Piano – proseguono sindaco e vicesindaco – affinché intervengano all’assemblea di costituzione del Centro commerciale naturale associandosi ed impegnandosi a collaborare per la comunità”.

L’assemblea di costituzione del Centro commerciale naturale si terrà mercoledì 24 luglio, alle 21.15, nella sala consiliare del palazzo comunale.