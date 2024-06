“A Santa Fiora chi si va ci si innamora”: torna l’appuntamento con la “Notte romantica”

Santa Fiora (Grosseto). A Santa Fiora una giornata intera dedicata agli innamorati, sabato 22 giugno, con la “Notte romantica“, l’iniziativa nazionale dei Borghi più belli d’Italia che giunge alla sua quinta edizione.

Il programma

Il programma prevede, alle 10.30, nell’area fitness del Parco Gambrinus, la sessione di “zumba di coppia” con Vanessa e Benedetta.

A partire dalle 16, in piazza Garibaldi “Escape Room”, a cura della Contrada di Santa Fiora: un gioco di coppia in cui l’obiettivo è quello di individuare la via di fuga.

Partirà alle 16.30 “Santa Fiora chi ci va ci si innamora”, una passeggiata romantica alla scoperta dei luoghi incantati di questo magico borgo.

Alle 18 la celebrazione della Santa Messa e la benedizione delle coppie, aspersione delle fedi con l’acqua della sorgente della chiesa della Madonna delle Nevi.

Alle 19, in piazza Garibaldi, esibizione della Filarmonica Gioberto Pozzi: “La musica incontra l’amore”.

Durante tutta la giornata degustazioni di eccellenze locali e tante iniziative in programma, a cura delle attività commerciali di Santa Fiora. Saranno allestiti spazi romantici per scattare delle foto ricordo.

“Sono 7 i borghi toscani che hanno aderito all’edizione 2024 della ‘Notte romantica’ dei Borghi più belli d’Italia, tra cui la nostra Santa Fiora – afferma Serena Balducci, assessore comunale al turismo e alla cultura -. Un’iniziativa importante di promozione e visibilità che fa da traino alla ricca stagione estiva, un’occasione semplice, libera e originale per scoprire il borgo da parte delle coppie di ogni genere, che vorranno dedicarsi il primo fine settimana estivo”.