Sicurezza: attivato il controllo di vicinato nelle frazioni

Santa Fiora (Grosseto). Entra nel vivo il progetto del controllo di vicinato che è stato avviato dal Comune di Santa Fiora a partire dallo scorso gennaio con la firma del protocollo d’intesa con la Prefettura, a seguito dell’ondata di furti che avevano interessato l’Amiata. Grazie all’adesione di un primo nucleo di cittadini, è stato attivato proprio in questi giorni il controllo di vicinato per le frazioni di Bagnolo e Marroneto. Nel gruppo è stato individuato un coordinatore, il cui nominativo è stato comunicato alla Prefettura, come previsto dal protocollo d’intesa.

Il controllo di vicinato

Il controllo di vicinato è uno strumento di prevenzione che prevede la collaborazione dei cittadini con le forze di polizia statali e locali, per prevenire e fronteggiare fenomeni di microcriminalità che generano insicurezza collettiva. Il primo nucleo di cittadini ad essersi attivati ha consentito di avviare il progetto. Saranno chiamati semplicemente a svolgere un’attività di osservazione riguardo a fatti e circostanze che accadono nella propria zona di residenza, che è comunque un’azione importantissima, impegnandosi a veicolare tali informazioni alle forze dell’ordine, tramite il coordinatore del gruppo. Ovviamente, sono escluse iniziative personali incaute, comportamenti imprudenti e forme di pattugliamento attivo, individuale e collettivo. L’area sottoposta a controllo di vicinato verrà segnalata con adeguata cartellonistica conforme al codice della strada.

Il controllo di vicinato di Bagnolo e Marroneto resta aperto a nuove adesioni. Inoltre, il Comune ha pubblicato nuovamente l’avviso pubblico con l’obiettivo di richiamare la massima partecipazione possibile di altri residenti così da formare nuovi gruppi che consentano di attivare il controllo di vicinato anche in altre zone, in particolare a Santa Fiora, Bagnore, Marroneto e Selva, Poggi la Bella.

Il controllo di vicinato rappresenta uno strumento concreto di prevenzione e sicurezza che si basa sul coinvolgimento attivo e la partecipazione responsabile della popolazione locale, che sarà adeguatamente formata attraverso incontri periodici. È un progetto che si basa sul recupero delle regole di buon vicinato e di attenzione sociale che sono fondamentali per promuovere la sicurezza urbana.

Per chi fosse interessato ad aderire, tutta la documentazione e il modello di domanda sono pubblicati al seguente link: https://www.comune.santafiora.gr.it/c053022/po/mostra_news.php?id=491&area=H

La domanda di adesione al progetto, compilata utilizzando l’apposito modello, deve essere inviata insieme al documento di identità alla mail pm@comune.santafiora.gr.it.