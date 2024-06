Vulcano di Birra 2024: Arcidosso si prepara alla nuova eruzione

“Siamo ancora carichi di energia dal successo del 2023 e quest’anno abbiamo creato un programma ancora più ricco – dichiarano gli organizzatori -. Ci entusiasma particolarmente la combinazione tra realtà produttive locali e proposte originali e innovative, sia per la birra che per il cibo, per offrire ai visitatori un’esperienza unica e variegata. Naturalmente, come ogni anno, ci sarà il bicchiere celebrativo del festival, con una nuova grafica e forma, che i partecipanti potranno acquistare alla cassa insieme ai gettoni per le consumazioni.“

Anche quest’anno il festival si terrà presso il “Nido di Fate“, una struttura situata nel parco del tennis di Arcidosso, recentemente rinnovata. Con i suoi spazi ampi, sia aperti che coperti, è il luogo ideale per ospitare musica, giochi e momenti di relax.

“Vi aspettiamo per trascorrere insieme tre giorni spensierati e divertenti – continuano gli organizzatori -. Amiamo creare momenti di aggregazione e promozione per animare il nostro paese e siamo impazienti di inaugurare la stagione estiva con tutti voi al Vulcano di Birra.”

Per restare aggiornati, maggiori informazioni sui profili ufficiali dell’evento Facebook e Instagram.

Partecipanti all’eruzione 2024:

Birra:

Ritual Lab (Formello-Roma)

Mister B (Mantova)

Toptà (Lucca)

Birra Amiata (Arcidosso)

Wooden Beer Shop (Grosseto, con birre italiane e internazionali)

Cibo:

Chianina Station (burger toscani)

Il Palato Chiede il Bis! (pizza contemporanea)

Egg Street Food (polpo e porchetta)

Roba da Matti (dolci)

Pro Loco Arcidosso (fritti e arrosticini)

Musica: