Emergenza furti: via libera del Comune al Controllo del vicinato

Santa Fiora (Grosseto). Nuova iniziativa del Comune di Santa Fiora per la sicurezza dei centri abitati, dopo l’ondata di furti che ha interessato il borgo amiatino nelle scorse settimane: con una delibera votata giovedì pomeriggio, la Giunta comunale di Santa Fiora ha approvato il protocollo d’intesa che sarà sottoscritto nei prossimi giorni dal sindaco Federico Balocchi e dal Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, per avviare la sperimentazione del Controllo di vicinato come richiesto dal sindaco nella riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 10 gennaio.

Controllo di vicinato

Il Controllo di vicinato è uno strumento di prevenzione che prevede la collaborazione dei cittadini con le forze di polizia statali e locali per prevenire e fronteggiare fenomeni di microcriminalità che generano insicurezza collettiva. Ai cittadini che decidono di aderire al progetto viene richiesta un’attività di osservazione riguardo a fatti e circostanze che accadono nella propria zona di residenza e l’impegno a veicolare tali informazioni alle forze dell’ordine, tramite il coordinatore di ciascun gruppo. Sono escluse iniziative personali incaute, comportamenti imprudenti e forme di pattugliamento attivo, individuale e collettivo. Il Comune avrà il compito di promuovere nella comunità il progetto e di individuare tra i cittadini i coordinatori dei gruppi di controllo di vicinato comunicandone i nomi alla Prefettura. L’area sottoposta a controllo di vicinato dovrà essere segnalata con adeguata cartellonistica conforme al Codice della Strada.

Il commento del sindaco

“Siamo sempre stati un comune tranquillo e vogliamo tornare ad esserlo – spiega il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi –. C’è un grande impegno da parte dell’amministrazione e di tutte le istituzioni nel risolvere le criticità legate ai furti che si sono recentemente verificati nel nostro territorio. La settimana scorsa abbiamo firmato il protocollo d’intesa ‘Mille occhi sulla città’ con la Prefettura e gli istituti delle guardie giurate. Nei prossimi giorni procederemo con la firma di questo nuovo protocollo d’intesa con la Prefettura per avviare la sperimentazione del Controllo di vicinato coinvolgendo attivamente i cittadini. Il Controllo di cicinato richiede partecipazione e grande senso di responsabilità da parte della popolazione locale coinvolta, che sarà adeguatamente formata attraverso incontri periodici. A seguito della firma del Protocollo comunicheremo come aderire.”