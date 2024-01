Amiata, caduti i primi fiocchi di neve dell’anno

Primi fiocchi di neve dell’anno sulla vetta dell’Amiata: la notte del 7 gennaio l’inverno ha annunciato il suo ingresso con una leggera (ma tanto desiderata) nevicata.

Solo pochi centimetri infatti al momento, ma la freschezza dell’aria rinvigorisce gli animi e risveglia l’entusiasmo per le attività invernali.

La speranza è che le basse temperature si mantengano nelle prossime settimane permettendo al manto nevoso di consolidarsi e agli impianti di innevamento artificiale di entrare in azione affinché le piste siano ricoperte in maniera uniforme. La combinazione perfetta tra il lavoro della natura e la tecnologia umana potrebbe regalare agli appassionati di sport invernali un inizio di stagione indimenticabile.

Mentre è attesa con trepidazione l’apertura degli impianti sciistici, vale la pena ricordare le numerose opportunità che la montagna offre al di là delle piste battute: percorsi guidati con le ciaspole e discese in slittino sono solo alcune delle occasioni possibili per godere di paesaggi mozzafiato e addentrarsi nella natura incantata della faggeta più estesa d’Europa. Scegliere di soggiornare in una delle strutture ricettive presenti sul territorio è un’ottima alternativa per esplorare la cima del vulcano spento o come base per un weekend di escursioni e gite nei suggestivi borghi medievali che si trovano alle pendici della montagna, ammirando le numerose bellezze storiche e culturali e degustando i prodotti tipici del territorio.