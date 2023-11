Campionato mondiale dei formaggi: pioggia di medaglie per Il Fiorino

Grosseto. Caseificio Il Fiorino continua a stupire e a incasellare, uno dopo l’altro, risultati straordinari nei più importanti concorsi internazionali di arte casearia. L’ultimo successo arriva da Trondheim, in Norvegia, dove nei giorni scorsi dal World Cheese Awards (Wca), il campionato mondiale dei formaggi, Il Fiorino è tornato in Maremma carico di ben 12 medaglie, confermandosi come uno dei principali protagonisti caseari del Made in Italy nel mondo.

I premi

L’azienda maremmana, guidata da Angela Fiorini e dal marito Simone Sargentoni, ha conquistato: quattro ori per il Grotta del Fiorini, Fior di Cardo, Cacio di Venere e Pecorino alle castagne; quattro argenti per il Cacio di Afrodite, la Morbidosa, Riserva del Fondatore Special Edition e Cacio di Giove; quattro bronzi per il Pecorino Toscano Dop, il Semistagionato del Fiorini, il Fior di Natura bio semistagionato a caglio vegetale e per la Riserva del Fondatore.

Un 2023 da record

“Quando abbiamo ricevuto la notizia – dichiarano Angela Fiorini e Simone Sargentoni – eravamo a Orbetello per Gustatus e nel nostro stand siamo esplosi per la gioia. Il 2023 è stato un anno incredibile che ha confermato i nostri pecorini tra i formaggi Made in Italy considerati tra i più buoni al mondo. Non lo diciamo noi, ma lo decretano i 43 premi ottenuti questo anno e la Forchetta d’oro ottenuta al Great Taste Awards con il Cacio di Afrodite, considerato come il migliore prodotto italiano dell’anno. Da quando abbiamo partecipato per la prima volta al World Cheese Awards, nel 2012, abbiamo conquistato 56 medaglie. Tutto questo potrebbe apparire scontato per qualcuno, ma ogni premio che otteniamo è frutto di sacrifici e di grandissima cura in ogni fase della nostra produzione, a partire dal latte che usiamo, 100 per cento dalla Maremma, e che contribuisce a regalare ai nostri pecorini, insieme alla nostra arte casearia, una palette di sapori e armonie uniche”.

La novità: il Pecorino alle castagne dell’Amiata

La partecipazione al contest in terra scandinava è stata anche l’occasione per presentare il nuovo arrivato in casa Il Fiorino: il Pecorino alle castagne dell’Amiata. Una sorpresa che si è presentata ‘con il botto’ conquistando subito la medaglia d’oro e sulle quali l’azienda ripone molte aspettative, come conferma la stessa Angela Fiorini: “Il Pecorino alla castagna dell’Amiata riassume quello che siamo e il legame con il nostro territorio. Quando lo abbiamo pensato e poi realizzato ci siamo lasciati guidare dalla speranza che la nostra terra, meravigliosa, ma anche sottovalutata e dimenticata, venga valorizzata in tutte le sue grandi potenzialità. Presenteremo il Pecorino alla castagna a Firenze, in occasione del Taste 2024. Questa medaglia d’oro è già un successo importante e speriamo sia di buon auspicio per il futuro. La conquista di 12 medaglie al più importante concorso mondiale ci ha fatto scoppiare il cuore di felicità. Siamo orgogliosi e commossi di tanto successo che ci stimola ad andare avanti con umiltà e passione, come abbiamo sempre fatto dal 1957 a oggi“.