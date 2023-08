Aperte le iscrizioni al Palio: ecco come partecipare

Castel del Piano (Grosseto). Il Comune di Castel del Piano comunica l’apertura delle iscrizioni per il Palio, evento con radici profonde nella tradizione del luogo.

In programma l’8 settembre, con le batterie di selezioni che si terranno il 6 settembre, il Palio rappresenta un’occasione di coinvolgimento per gli amanti dei cavalli e per coloro che apprezzano l’eredità storica e culturale del comune amiatino

Sul sito del Comune (www.comune.casteldelpiano.gr.it) è reperibile la modulistica necessaria e le iscrizioni per partecipare al Palio saranno accettate o tramite invio telematico al Comune di Castel del Piano, o tramite consegna all’Urp che rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

I requisiti

Le iscrizioni resteranno aperte fino a sabato 2 settembre, alle ore 12. Possono essere iscritti cavalli anglo arabi di quattro anni ed oltre. E’ fissato un tetto massimo di 16 cavalli ammessi alle batterie di selezione, per cui, in caso di maggiori iscrizioni, si provvederà in primis ad escludere i cavalli di quattro anni e, in caso di ulteriori esuberi, si procederà all’esclusione mediante estrazione a sorte.

Sul sito del Comune è scaricabile il protocollo sanitario che disciplina le visite veterinarie ed i controlli antidoping. Per favorire la partecipazione è prevista la corresponsione di premi ai cavalli iscritti per la selezione e per la disputa del Palio, pari a 11.800,00 euro. Il gettone per il rimborso spese è di 200,00 euro, il vincitore del Palio porterà a casa 3.600,00 euro, al secondo, terzo e quattro classificato saranno corrisposti 1.000,00 euro.