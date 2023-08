Amiata da gustare: pici all’aglione

Amiata (Grosseto). I pici sono una tra le preparazioni più radicate nella tradizione gastronomica toscana, di quelle che si tramandano nei secoli di generazione in generazione.

Sembra infatti che un primo accenno al piatto lo si possa ritrovare in un affresco sulla Tomba dei Leopardi a Tarquinia. L’affresco, datato intorno al V secolo a.c, raffigura la scena di un banchetto in cui compare una scodella contenente una pasta lunga ed irregolare, probabilmente qualcosa di molto vicino ai nostri pici.

Dalla forma allungata, simili agli spaghetti ma più corposi (quasi tozzi) e porosi, sono realizzati con pochi e semplici ingredienti: acqua, farina, sale e olio extravergine di oliva.

Preparati rigorosamente a mano, rappresentano la cucina dell’intero territorio seppur presentando delle piccole differenze da borgo a versante. Non si discute sull’impasto, né sulla pratica di realizzazione – il famoso “appiciare” è un must – ma a fare la differenza e a garantire il riconoscimento del legame di questo piatto con i diversi distretti territoriali è proprio il condimento: nella Val d’Orcia e nel senese, per esempio, a dominare sono gli inconfondibili pici all’aglione che spopolano fino al Monte Amiata dove, però, sul finire dell’estate, lasciano volentieri spazio al condimento di porcini freschi. Nelle dolci colline di Montepulciano spopolano i pici con le briciole, soluzione semplice e appetitosa a base di pane sciocco sbriciolato e rosolato in padella con aglio, olio e peperoncino; mentre da Montalcino al Grossetano sono molto apprezzati con una bella dose di sugo di carne saporito.

Il borgo di Seggiano ogni estate celebra questo piatto della tradizione con una sagra interamente dedicata alla degustazione dei pici: nel 2023 è prevista dal 14 agosto al 20 agosto. Imperdibile occasione per il palato e per visitare il pittoresco paesello abbinando, magari, una degustazione di olio o di vino locale.

La ricetta (ingredienti per 4 persone)