Torna la cerimonia dei Provisini d’argento: il Comune premia i cittadini meritevoli

Santa Fiora (Grosseto). Santa Fiora premia i cittadini meritevoli con la consegna dei Provisini d’argento. La cerimonia si svolgerà giovedì 10 agosto, alle 18.30, in piazza Giosuè Carducci.

Il Provosino d’argento

Il Provisino d’argento è l’onorificenza che viene conferita a coloro che hanno dato lustro a Santa Fiora o reso un servizio importante alla comunità attraverso la loro opera nei vari settori, dal lavoro alla cultura, dal sociale al volontariato, dalle arti alle attività scientifiche o sportive.

A consegnare i Provisini sarà l’attrice Cristiana Dell’Anna. Alla cerimonia interverranno il sindaco Federico Balocchi e i membri della Commissione, composta dai consiglieri comunali Luciano Luciani (presidente), Francesco Biondi e Angelo Gigli.

La scelta della data in cui si svolge la cerimonia è legata a un avvenimento storico: il 10 agosto 1164, a Pavia, fu redatto l’atto ufficiale attraverso il quale Federico Barbarossa concesse ad Ildebrando VII Novello, conte Aldobrandesco di Santa Fiora, il privilegio di battere una moneta chiamata Provisino Aldobrandesco o di Santa Fiora. Per questo motivo e in ricordo di quell’evento così straordinario, ogni anno, in quello stesso giorno, il Comune di Santa Fiora assegna questa onorificenza cittadina.