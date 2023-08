Torna “Calici di stelle” in paese: il programma

Cinigiano (Grosseto). Programmata l’edizione 2023 della manifestazione “Calici di stelle – Notte di vino, notte di stelle” una serata dedicata alla cucina locale e ai vini della Docg Montecucco, nell’ambito delle “Città del Vino” e del “Movimento Turismo del Vino”.

Il tradizionale appuntamento estivo, promosso dalla Pro Loco Cinigiano con il patrocinio del Comune di Cinigiano, offre la possibilità di godersi un vino di qualità proveniente delle terre del Montecucco. Visto il positivo riscontro delle edizioni precedenti, anche l’edizione di questo anno prevede il “DegustaVini” itinerante: punti di sosta nel centro storico del paese per offrire agli appassionati del buon bere i vini delle cantine aderenti, abbinati ai prodotti tipici di qualità e il tutto accompagnato da musica live e dalla GranCena.

“Nell’ottica della promozione del nostro territorio – dichiara il presidente della Pro Loco Cinigiano, Antonio Anselmi –, abbiamo voluto riconfermare per quest’anno l’adesione al circuito nazionale ‘Calici di Stelle’ per offrire al pubblico un mix d’eccellenza tra musica, gastronomia e degustazioni di vini. Con una novità: la possibilità di visitare le chiese di San Michele Arcangelo e della Madonna delle Nevi, aperte e illuminate per l’occasione, nonché di salire alla terrazza belvedere sulla sommità del paese per godersi un panorama a 360 gradi. Come ormai da anni a questa parte, l’occasione di giovedì 10 agosto rappresenta la prosecuzione di un progetto pilota destinato a tutti i produttori vinicoli della Dpcg Montecucco, che si concretizza con la successiva Festa dell’Uva, prevista per il primo weekend di ottobre”.

Il programma

L’evento avrà inizio alle 18.30, con l’aperiloco e la degustazione itinerante con i viticoltori che presenteranno i loro vini, guidando anche i meno esperti alla scoperta dei segreti sulle tecniche di produzione e di degustazione: oltre trenta le aziende presenti, con oltre 100 vini in degustazione.

Per chi vorrà, la serata sarà anche occasione per assaggiare le specialità della cucina locale con la GranCena a partire dalle 20, con un antipasto di tutto rispetto: fegato di maiale, pappa al pomodoro, spiedino di pomodorini e gocce di mozzarella, pesce finto e cestino rustico. Si proseguirà con un ricco primo con le chicche di patate e ragù dal sapore antico. Per il secondo si potrà gustare la braciata reale con scamerita, rostinciana e salsiccia. Per concludere il classico – tutto cinigianese – dolce di Amelia Bruchi. La serata sarà allietata da musica live con “3 Tones”: music & wine.

Il ricavato andrà in beneficienza per il restauro del nuovo centro ricreativo “L’antica Cooperativa di consumo”. Gli organizzatori ringraziano l’amministrazione comunale, le aziende agricole, il Consorzio Tutela Montecucco, la Strada del Vino e dei Sapori d’Amiata, per il loro contributo, e tutti coloro che vorranno partecipare per un aiuto al paese e per una cena con i prodotti locali.

La manifestazione è ad ingresso libero. Chi acquisterà il carnet con i buoni degustazione, validi per 3 degustazioni di vini e uno gastronomico, riceverà in omaggio il calice in vetro serigrafato e la sacca porta calice, appositamente creati per la serata.

Per informazioni e prenotazioni: www.prolococinigiano.it – cell- (per prenotazioni) 331.2974792.