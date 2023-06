Palio di Castel del Piano: un nuovo logo per la Consulta delle Contrade

Castel del Piano (Grosseto). La Consulta delle Contrade ha deciso di rifarsi il look. Dopo il cambio di statuto, nel 2022, con l’introduzione della figura del presidente esterno rispetto ai rappresentanti delle quattro contrade e l’iscrizione al registro nazionale del terzo settore adesso, in vista del Palio 2023 a Castel del Piano, ha deciso di bandire un concorso di idee per la scelta del nuovo logo dell’associazione.

“Ci piacerebbe un logo che rappresenti il senso delle attività della Consulta – spiegano i membri dell’associazione –: le quattro contrade unite per la valorizzazione della festa nel suo complesso”. “Abbiamo deciso di pubblicarlo adesso – proseguono – così da poter presentare il risultato in occasione dei festeggiamenti del Palio 2023. Il concorso è aperto a tutti, con pochi requisiti per la realizzazione cosicché ci sia spazio per fantasia e libertà di espressione”.

Il concorso

Al concorso si può partecipare compilando la domanda di partecipazione allegata al bando e presentando un elaborato, che rispetti le prescrizioni indicate, da consegnare o inviare entro le ore 13 del 31 luglio all’ufficio protocollo del Comune di Castel del Piano (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 ed il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17).

A valutare le proposte sarà la commissione tecnica formata dai membri della Consulta delle Contrade e dal dottor Marco Farmeschi in qualità di storico ed esperto del Palio di Castel del Piano. Una volta stilata la graduatoria, sarà proclamata vincitrice del concorso la proposta grafica che riporterà il maggior punteggio e, successivamente, verrà affidato al vincitore l’incarico per la realizzazione del logo.

Il bando di concorso è disponibile sulla pagina dedicata del sito: www.paliodicasteldelpiano.it/concorsologoconsulta.pdf