Tre giorni di birra, musica e buon cibo: l’eruzione del “Vulcano di birra” sta per iniziare

Arcidosso (Grosseto). Dopo qualche anno di stop dall’ultima eruzione ufficiale, quella del 2019, torna “Vulcano di birra“, il festival dedicato alla birra artigianale sul Monte Amiata: l’appuntamento è per il weekend dal 16 al 18 giugno al parco del tennis di Arcidosso, nella rinnovata struttura coperta ‘Nido di fate’.

Il festival

La formula è quella ormai collaudata: birra artigianale, street food e musica, ma non mancheranno un po’ di novità per rendere ancor più attrattivo questo ritorno dopo lo stop imposto dalla pandemia. Curiosi? Iniziamo dalla birra. Sei birrifici: due toscani, un friulano, un lombardo, un piemontese e un mix di erichette italiane e internazionali per un totale di 35 spine diverse. Poi il food. Cinque corner con un’ampia ed originale scelta di prodotti di qualità che mixa la tradizione toscana a ricette di altre regioni e Paesi: dai classici burger di manzo e cinghiale ai panini con trippa, porchetta e polpo, dalla pizza a portafoglio e le donzelle, agli arrosticini, fino a necci toscani, pancake e ice roll. La musica accompagnerà tutte e tre le serate dall’aperitivo a dopo cena: sul palco si alterneranno dj e band che proporranno musica Rock’n’roll anni ’50, Punk italiana e Dance anni ’80.

“L’atmosfera che si respira ad un festival della birra artigianale è unica – commentano gli organizzatori –, spensieratezza, curiosità, voglia di condividere e divertirsi. Ce n’è un gran bisogno e anche per questo, dopo questa lunga pausa, abbiamo pensato di riproporre il Vulcano, che già dalla prima edizione era diventato un punto di riferimento dell’estate amiatina”.

Come nelle precedenti edizioni, ci sarà il bicchiere celebrativo del festival (nuovo nella grafica e nella forma) che ogni partecipante potrà acquistare alla cassa insieme ai gettoni per consumare la birra. Tra le novità, ci sarà un’esposizione di collezioni birrai a cura di Fausto Costagli, mentre lungo via Tibet saranno allestiti il mercatino di prodotti artigianali e i giochi per bambini.

“Abbiamo scelto di coinvolgere diverse realtà produttive locali – proseguono gli organizzatori – per rimarcare il legame stretto con il nostro vulcano (il Monte Amiata) e di affiancarle a proposte originali e innovative, sia per la birra che per il food, così da offrire un mix nuovo e completo. Non mancheranno poi i laboratori di degustazione guidati da beer sommelier: quello del sabato pomeriggio si concentrerà sulle bevande analcoliche fermentate con la frutta, mentre quelli della domenica saranno dedicati alle birre gose e alle birre di ispirazione belga”.

Eruzione 2023 – Protagonisti e programma

Birrifici: La Buttiga (Piacenza), Toptà (Lucca), Croce di Malto (Trecate,Novara), Birra Amiata (Arcidosso), Antikorpo brewing (Trieste), Wooden Beer Shop, distributore (Grosseto)

Street food: Bomber truck (cucina toscana), Il palato chiede il bis! (pizza), Egg street food (panini e sfiziosità), Roba da matti (dolci), stand Pro loco Arcidosso

Musica: Io e i Gomma gommas, The Longboaders, Studio 54, Dj Michner, Dj Rick and Bekung

Venerdì 16 giugno

Alle 18 – Apertura stand

Dalle 20.45 musica live con The Longboarders – Rock’n’roll anni ’50 e dj set Michner

Sabato 17 giugno

Alle 17.30 apertura stand e laboratorio “Sode fermentate”: degustazione di 4 diverse bevande analcoliche alla frutta con accenni di Mixology, guidato da Paolo Sabatucci.

Dalle 20.45 musica live Io e I Gomma Gommas – Old song in a great punk e Dj set Rick and Bekung

Domenica 18 giugno

Alle 17.30 apertura stand e laboratorio “tante belle Gose”: degustazione di 4 birre gose guidata da Francesco Cordovani.

Alle 18.30 laboratorio “Italia vs Belgio”: degustazione di 2 birre italiane e 2 birre belga guidata da Francesco Cordovani

Alle 22.30 musica live con Studio 54 – Disco anni ’80.

Per i laboratori è gradita la prenotazione al numero 349.8513084

Tutte le informazioni sul festival sono disponibili nell’evento Facebook