Neve sull’Amiata: la Provincia interviene per liberare le strade

Monte Amiata. Ha nevicato sulle strade del Monte Amiata a quota 1000 metri.

Parliamo di una quantità di neve discreta, che supera i 15 centimetri. La Provincia di Grosseto ha attivato il proprio servizio neve per liberare le strade con due spazzaneve, a cui si è aggiunto quello della ditta Vichi, titolare dell’appalto.

Ricordiamo l’obbligo di gomme termiche e catene a bordo per viaggiare.

“Alle Macinaie e al Prato della Contessa, quindi, ci sarà neve per queste festività pasquali – afferma il presidente della Provincia, Francesco Limatola – e sicuramente questo elemento attirerà molte persone. Pertanto, la Provincia è intervenuta subito e ancora sta lavorando per liberare le strade ed evitare che si formi il ghiaccio. Si raccomanda la massima prudenza e si ricorda l’obbligo di gomme termiche e catene a bordo. Ringrazio il nostro personale della viabilità per il pronto intervento”.