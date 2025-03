Ampliamento dell’incrocio, terminati i lavori: il Comune ha investito 100mila euro

Santa Fiora (Grosseto). Sono appena conclusi i lavori di ampliamento dell’incrocio tra via Matteotti e la strada vicinale per Poggio Biello, nel Comune di Santa Fiora.

L’amministrazione comunale ha investito per l’opera pubblica circa 100mila euro. Il traffico veicolare, adesso, è stato riaperto regolarmente.

“Si tratta della strada che sale verso la montagna per raggiungere la zona dei castagni -spiega Andrea Olivi, consigliere comunale con delega alla viabilità -. Con questi lavori abbiamo allargato la curva al bivio in modo da consentire ai camion che trasportano legname e che scendono da Poggio Biello, di poter curvare per dirigersi verso Fontespilli, immettendosi così nella strada provinciale, anziché essere obbligati a transitare, come avveniva prima, all’interno del centro abitato di Marroneto, sulla via Matteotti”.

“Ci siamo impegnati al massimo per realizzare questo intervento, che era atteso da tempo dagli abitanti di Marroneto – aggiunge il sindaco Federico Balocchi –, un’opera che apporterà un netto miglioramento alla viabilità locale. Da un lato rendiamo più sicura la frazione, in quanto si vanno a ridurre in modo sostanziale i flussi di traffico dei mezzi pesanti lungo via Matteotti. I camion adesso hanno una viabilità alternativa, migliore anche per loro, e non passeranno più tra le case, dove dovevano affrontare alcuni tratti anche molto stretti e particolarmente difficili da percorrere. Quindi ne beneficeranno i cittadini in termini di sicurezza e vivibilità della frazione, ma anche gli addetti al trasporto del legname”.

“Siamo soddisfatti di come è stata realizzata l’opera – conclude il sindaco di Santa Fiora – e sono certo che lo saranno ancora di più i nostri cittadini di Marroneto e coloro che abitualmente si trovano a percorrere quella strada. Un ringraziamento speciale va a chi ha lavorato all’interno del cantiere con impegno e attenzione, ed in particolare all’ingegner Paolo Calvelli e tutta l’Area Servizi tecnici del Comune di Santa Fiora, che ha seguito con grande attenzione le varie fasi dell’intervento”.