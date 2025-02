Riorganizzazione della raccolta rifiuti: Comune e Sei Toscana incontrano i cittadini

Cinigiano (Grosseto). L’amministrazione comunale di Cinigiano, in collaborazione con Sei Toscana, avvia il progetto di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti. L’iniziativa mira a migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata, aumentando l’efficienza del servizio e il decoro urbano.

Gli incontri

Per illustrare nel dettaglio tutte le novità, sono stati organizzati incontri pubblici in tutte le frazioni del comune, ai quali i cittadini sono invitati a partecipare.

Si inizia martedì 25 febbraio, alle 16.30, nella saletta del bar “Il Villaggio”, a Santa Rita, e alle 18.30, nella sala del Consiglio a Cinigiano.

Mercoledì 26 febbraio appuntamento alle 16.30 all’Emporio in piazza Massari, a Poggi del Sasso, e alle 18.30 al centro polifunzionale “Consorzio Strade”, in via Trieste, a Sasso d’Ombrone.

Gli ultimi due incontri pubblici in programma si terranno venerdì 28 febbraio, alle 16.30, nella sala del ristorante “Cafè Elite”, in via del Madonnino a Castiglioncello Bandini, e alle 18.30 nella ex sala del teatro, in via Pansani, a Monticello Amiata.

Per maggiori informazioni: www.seitoscana.it o numero verde 80127484.