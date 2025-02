Il Comune introduce la tassa di soggiorno: finanzierà interventi sul turismo

Castel del Piano (Grosseto). La tassa di soggiorno sarà una realtà attiva nel 2025 anche nel comune di Castel del Piano in applicazione della delibera di Consiglio n. 59 del 2024.

Interessa tutte le strutture di accoglienza presenti nel territorio comunale ed avrà un’incidenza variabile a partire da 1 euro a persona per ogni notte di permanenza. La decorrenza dell’imposta di soggiorno sarà dal 1° marzo 2025.

Tutte le risorse derivanti dall’imposta saranno destinate a finanziare interventi in materia di turismo e promozione del territorio, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali e dei relativi servizi pubblici locali.

“La cura di un territorio come il nostro – commenta Arianna Arezzini, vice sindaco di Castel del Piano – ha la necessità di grande attenzione e di risorse dedicate. La tassa di soggiorno rende anche i visitatori dei cittadini temporanei che attraverso un piccolo contributo si fanno carico parzialmente dei bisogni del luogo che abitano in una sorta di estensione del concetto di cittadinanza. Vogliamo costruire un legame solido con i turisti garantendo che a Castel del Piano ci sia uno scambio qualitativo”.

“Crediamo in un turismo responsabile – aggiunge Ludovico Bartolommei, assessore al turismo –, in cui i nostri ospiti si sentano coinvolti nella gestione della bellezza che incontrano e dei servizi che mettiamo a loro disposizione. La tassa di soggiorno e le opere che potremo realizzare con le risorse raccolte saranno uno scambio concreto che tutti potranno trovare e vedere oltre ad essere uno stimolo a tornare”.

La tassa non si applicherà ai minori fino al quattordicesimo anno di età, alle forze di polizia e armate che soggiornano per esigenze di servizio, a persone che assistono i degenti ricoverati, ai genitori che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati in strutture sanitarie del territorio.

Il regolamento per l’applicazione della tassa di soggiorno sarà illustrato in un incontro on line il 21 febbraio, dalle 17 alle 19, dedicato a tutti gli operatori dall’accoglienza. Nell’occasione sarà illustrata la piattaforma da utilizzare. La formazione sarà registrata e visibile nel canale YouTube per le strutture che non potranno essere presenti.