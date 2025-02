Santa Fiora, al via i lavori di ampliamento dell’incrocio tra via Matteotti e la Strada vicinale per “Poggio Biello”

Santa Fiora (GR) – È previsto per la settimana prossima, nel comune di Santa Fiora, l’inizio dei lavori di ampliamento dell’incrocio tra via Matteotti e la strada vicinale per “Poggio Biello”, la zona dei castagni.

Si tratta di un intervento sulla viabilità locale molto importante e atteso che consiste nell’allargamento della curva al bivio, per garantire ai camion che trasportano legname e che scendono da Poggio Biello, di poter curvare e dirigersi verso Fontespilli, immettendosi così nella strada provinciale, come percorso alternativo al passaggio all’interno del centro abitato di Marroneto.

L’investimento secondo il quadro economico è di circa 98mila euro, stanziati a bilancio dal Comune.

“Siamo contenti di poter realizzare questo intervento – commenta Francesco Biondi, vicesindaco di Santa Fiora – che ci consente da un lato di migliorare la sicurezza stradale all’interno della frazione di Marroneto, riducendo il traffico di mezzi pesanti e dall’altro di agevolare il lavoro dei boscaioli che trasportano legname”.

“In seguito all’allargamento della curva all’intersezione con via Matteotti, infatti – aggiunge Andrea Olivi, consigliere comunale di Santa Fiora con delega al decoro urbano e alla viabilità – i camion che prima non avevano margine di manovra, potranno finalmente scendere con i loro mezzi pesanti dalla strada vicinale, evitando così di passare per via Matteotti, come sono stati costretti a fare sino ad oggi, lungo la vecchia strada che attraversa le case, passando per punti anche molto stretti e con grande disagio per gli abitanti della frazione. Viene quindi garantita a chi lavora nei boschi una via alternativa e migliore rispetto all’attraversamento del centro abitato.”

La viabilità sarà interrotta all’altezza dell’incrocio per un tempo limitato al periodo strettamente necessario alla realizzazione degli interventi sulla sede viaria. L’area Servizi Tecnici che seguirà la direzione lavori, per ridurre al minimo i disagi, cercherà di mantenere il transito aperto il più possibile. Durante i lavori tutti i cassonetti della nettezza urbana saranno spostati da via Matteotti alla provinciale.

La viabilità alternativa: nella fase di chiusura della strada sarà sempre possibile raggiungere le località a monte, da via della Faggia, continuando per la strada vicinale dei Valloni anche per i mezzi pesanti e da via del Terraio continuando per la strada vicinale per Bagnolo e la strada vicinale Pian delle Mura. Nel frattempo dove necessario saranno realizzati interventi di miglioramento del fondo stradale anche sulla viabilità alternativa a cura dei Servizi Manutenzione Viabilità e Protezione Civile.