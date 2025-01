“Genio e innovazione”: il Consiglio comunale celebra la Festa della Toscana

Castel del Piano (Grosseto). “Il Consiglio comunale di Castel del Piano è convocato in seduta solenne il 30 gennaio alle ore 10.30”: a dichiararlo è l’ingegnere Vincenzo Pii.

“La Toscana ogni anno, dal 2001, celebra la sua Festa il 30 novembre insieme a tutte le istituzioni locali della regione. Nel ricordare di essere stata la prima regione al mondo, nel 1786, ad aver abolito la pena di morte e la tortura, con la Festa si celebra e si tramanda alle future generazioni la lungimiranza della modernità toscana – continua Pii -. Dal 2001 al ricordo della scelta rivoluzionaria operata dall’allora granduca Pietro Leopoldo, si unisce l’attenzione su aspetti del nostro presente e del nostro futuro indicando un tema specifico che per il 2024 è stato ‘Toscana, terra di genio e innovazione'”.

Il Comune di Castel del Piano nel 2024 rinviò l’appuntamento fissato a novembre per rispetto e ricordo di Andrea Bruni, deceduto in quei giorni. Giovedì 30 gennaio viene recuperato l’evento, convocando alle 10.30 in seduta solenne il Consiglio comunale.

Seguendo il tema fissato dalla Regione, anche Castel del Piano testimonierà il rapporto tra “genio e innovazione” con una prolusione di Vincenzo Pii che racconterà la sua esperienza in qualità di ingegnere informatico per Google. Al Consiglio sono stati invitati a partecipare gli alunni della scuola primaria che presenteranno i loro lavori dedicati alla Festa della Toscana.