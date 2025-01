80mila euro dalla Regione per l’acquisto di uno spazzaneve: il Comune vince il bando

Santa Fiora (Grosseto). Il Comune di Santa Fiora ha vinto un bando ed ottenuto un contributo dalla Regione Toscana di 80mila euro per l’acquisto di un nuovo mezzo spargisale e spazzaneve. Il costo complessivo sarà di 96mila euro, di cui 16mila finanziati dal Comune.

“Proseguono con questo nuovo intervento gli investimenti già avviati negli anni scorsi dal Comune di Santa Fiora per potenziare il parco macchine a disposizione dell’Ente – commenta Annibale Raponi, consigliere comunale con delega alla Protezione civile –, sia per le manutenzioni, sia per il servizio neve. Questo nuovo mezzo polifunzionale, in particolare, sarà utile per ogni esigenza e in caso di nevicate, avendo dimensioni ridotte rispetto ai grandi spazzaneve, potrà essere utilizzato nelle vie più strette presenti all’interno dei centri abitati. Ringrazio il responsabile dell’Area Viabilità e Protezione civile, Giorgio Monaci, che ha curato la partecipazione al bando”.

“Il Comune investe sulla sicurezza, con propri uomini e mezzi – conclude Annibale Raponi -. Avere macchine adeguate ad affrontare le emergenze è fondamentale per tutelare tutta la comunità. Questo nuovo investimento ci consentirà di rendere le strade dei nostri paesi più sicure e accessibili in ogni situazione, assicurando interventi tempestivi messi in atto direttamente dal Comune con personale interno”.