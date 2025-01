Riorganizzazione degli uffici: il Comune punta su efficienza e specializzazione del lavoro

Santa Fiora (Grosseto). Il Comune di Santa Fiora ha attuato la riorganizzazione dell’ufficio tecnico, che viene articolato in due ‘distinti rami’: l’Area “Servizi tecnici” e l’Area “Viabilità, manutenzioni e protezione civile”. La Giunta ha approvato questa riorganizzazione per andare nella direzione di una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, attraverso la specializzazione del lavoro.

A capo della prima Area viene confermato l’architetto Marcello Simonetti e a capo della seconda è nominato l’ingegner Giorgio Monaci. Resta inoltre attiva anche una terza Area “Progetti strategici e progetti Pnrr”, di recente costituzione, che vede come responsabile l’ingegner Simone Pelini Pennatini, assunto a tempo determinato.

“Andando incontro ad un periodo particolarmente intenso per il Comune di Santa Fiora per quanto riguarda la progettazione di opere pubbliche e la partecipazione ai bandi – spiega il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi –, abbiamo ritenuto opportuno di predisporre già da adesso una riorganizzazione dell’ufficio tecnico, che fa perno sulla valorizzazione delle professionalità interne all’Ente e va nella direzione di una maggiore specializzazione del lavoro, per affrontare al meglio le sfide future e garantire l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa”.

“L’idea alla base di questa nuova articolazione – prosegue il sindaco Balocchi – è infatti di suddividere le competenze che sino ad oggi facevano capo all’ufficio tecnico, prevedendo un’Area ‘Servizi tecnici’, che è dedicata alle opere pubbliche più importanti, alle progettazioni più complesse e di importo più rilevante; mentre l’altra area sarà dedicata alla gran mole di lavoro, altrettanto strategica, rappresentata dalla viabilità, dalla manutenzione di strade, ponti e parcheggi, dalla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio pubblico e dalla protezione civile, in modo da garantire sempre e comunque un presidio costante e una maggiore attenzione ai cittadini, sia nell’ordinario, che nell’emergenza, con una celere risposta alle segnalazioni. Rientrano tra le competenze di questa seconda area anche il decoro urbano, tutta la gestione del parco macchine e delle attrezzature dell’Ente, la manutenzione del verde, dei parchi e dei giardini, le manutenzioni straordinarie delle fognature bianche, la toponomastica, il rilascio delle autorizzazioni per la manomissione e l’uso intensivo delle strade.

Attualmente, a questa seconda area sono stati assegnati due tecnici e quattro operai, ma è nostra intenzione riportare l’organico a 5 operai tramite un concorso da bandire a breve. L’Area’ Servizi tecnici’ è costituita da due tecnici a tempo pieno, un part time ed un amministrativo. Abbiamo la fortuna di avere dipendenti di grande professionalità e dedizione. Con questa nuova organizzazione cercheremo di valorizzarne appieno le potenzialità”.