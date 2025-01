2025, gli auguri del sindaco: “Siamo già al lavoro per un anno ricco di progetti”

Castel del Piano (Grosseto). “Ci siamo. Il 2024 si è concluso e per questo voglio rivolgermi a tutti voi con un messaggio di gratitudine e vicinanza”.

A dichiararlo è il sindaco di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini.

“E’ stato un anno importante per Castel del Piano, fatto di lavoro, impegno e piccoli e grandi traguardi che abbiamo raggiunto insieme – continua la nota –. Il 2024 se ne va lasciandoci alcuni importanti punti fermi: un Palio che sembra aver recuperato e rafforzato la sua storia e la sua immagine; una programmazione culturale che riconquista spazi e consensi; una rete commerciale che si rafforza nella volontà di costruire insieme importanti percorsi di riqualificazione dell’offerta turistica; una ‘Meraviglia’ di Natale che speriamo abbia soddisfatto le aspettative dei visitatori. Ma ci lascia anche la riapertura del nostro cinema e del teatro, primo passo verso la riqualificazione della parte storica del nostro comune”.

“I primi giorni dell’azione di governo hanno visto il nostro impegno tutto incentrato sugli edifici scolastici, cercando di dare forte e chiaro il senso delle priorità: la scuola e i ragazzi devono essere al centro della programmazione politica. Montenero ha finalmente potuto rivedere sistemato uno dei più belli punti panoramici del paese e speriamo a breve possa cominciare anche un lavoro sulla vegetazione del parco – prosegue il sindaco –. Il bilancio 2025 prevede molti impegni economici a sostegno di contributi richiesti e di finanziamenti tutti volti a progettare un paese rinnovato e sicuro. Quest’ultima è una sfida aperta e molto complessa, ma sulla quale siamo impegnati con cose concrete e relazioni costanti con le forze dell’ordine”.

“Voglio ringraziare ogni cittadino per il contributo dato, per il senso di appartenenza e per la forte volontà di migliorare il nostro paese. Il 2025 porterà nuove sfide e opportunità che, come amministrazione comunale, siamo pronti a perseguire per costruire un futuro che sia all’altezza delle vostre aspettative – termina Pieraccini -. Auguri a tutte le persone che vogliono bene a Castel del Piano”.