Ultimo Consiglio comunale dell’anno, il sindaco: “Ecco gli interventi previsti nel 2025”

Arcidosso (Grosseto). “L’ultimo Consiglio comunale di Arcidosso del 2024 si chiude, come credo dovrebbe essere sempre, con un buon 2025″.

A dichiararlo il sindaco Jacopo Marini.

“Non si tratta però di un generico augurio di benessere e serenità che, comunque, coinvolge tutta la comunità, ma di un lavoro che continua, cresce e migliora la qualità della nostra vita – sottolinea Marini -. Nel Consiglio non portiamo un rendiconto, ma un concreto impegno costruito su fondamenta solide che negli anni abbiamo consolidato, progettato, finanziato e in molti casi appaltato. Arcidosso nel 2025 sarà migliore con il nuovo asilo nido, la riqualificazione della rupe di Bagnoli, i lavori alla Fratta, la struttura polivalente alle Macchie e Zancona e la grande riqualificazione della Rocca di Montelaterone. Staremo meglio con il teleriscaldamento, che interverrà nell’economia e nella qualità della vita delle famiglie, e aumenteremo i controlli di sicurezza con un investimento di 20mila euro dedicato alla videosorveglianza. Queste non sono promesse, sono investimenti, una realtà, che mano mano migliorerà davanti ai nostri occhi a partire dai primi mesi del nuovo anno. E proprio perché sono investimenti, rappresentano qualcosa in più di tutte le azioni correnti degli anni passati su cultura, turismo e sociale, che manterremo senza aumentare i costi per i cittadini”.

“Arcidosso ha saputo riconquistarsi una nuova vitalità di cui il Comune è uno dei portatori, a volte un promotore e catalizzatore, a volte un ospite di quanto le associazioni e le imprese, il mondo delle professioni sanno esprimere. Lo straordinario successo strutturale e di pubblico di Arcidò, di Castagna in Festa e Natale di Luce, sono lo specchio di una realtà dinamica e intelligente fatta di gente perbene che sa rispettarsi e rispettare – termina Marini –. In questi giorni sull’Amiata le piste da sci sono aperte e migliaia di persone affollano la montagna. Salutiamo il nostro ‘oro bianco’, salutiamo gli ospiti e gli operatori, che finalmente potranno valorizzare pienamente il nostro bellissimo ambiente”.