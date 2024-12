Primi sei mesi di mandato, il sindaco traccia un bilancio: “Lavori pubblici, iniziative e finanziamenti”

Cinigiano (Grosseto). “Cari concittadine e concittadini,

sei mesi fa ho avuto l’onore di ricevere l’incarico di amministrare il Comune di Cinigiano e in questi pochi mesi ho cercato di assolvere il mio compito con passione e determinazione, cercando di dare risposte alle esigenze che i cittadini mi hanno evidenziato”.

In una lettera aperta, Luciano Monaci, sindaco di Cinigiano, traccia il resoconto dei primi sei mesi di mandato.



“Sono state messe in campo tante energie per dare risposte concrete, per creare le premesse per nuove opportunità di lavoro e di socializzazione e per costruire una comunità che guarda al futuro con orgoglio e speranza. Questo, nonostante il periodo di preoccupazioni e di incertezze che stiamo vivendo, che si riflettono inevitabilmente anche sul nostro comune – continua la lettera –. Penso principalmente alla grave carenza dei medici di base, le cui conseguenze creano gravi problemi per la salute dei cittadini. Come sapete, i medici di famiglia sono figure che dipendono dal Sistema sanitario nazionale e la loro gestione esula dalle competenze del Comune. Da oltre vent’anni il numero dei medici di famiglia in Italia è in costante calo, dovuto ad una cattiva programmazione pubblica e dal fatto che la professione non è più desiderata come una volta. Vi assicuro che il Comune eserciterà tutte le pressioni a sua disposizione affinché il servizio sia garantito”.

“Di seguito i principali impegni che sono stati realizzati dall’amministrazione comunale – spiega Monaci -:

manutenzione dell’immobile comunale situato a Borgo Santa Rita, con un impegno economico del Comune di 13.750 euro;

manutenzione straordinaria di immobili comunali situati a Monticello Amiata (cimitero), con un impegno economico del Comune di 28.372, 38 euro;

riqualificazione del Polo culturale di Monticello Amiata, con un impegno economico di 225.000 euro del Fondo Montagna 2020;

consolidamento del muro in via Grosseto a Cinigiano, con un impegno economico di 140.000 euro dell’Unione Europea ‘Next Generation U.E – Pnrr’;

efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica dei centri storici di Sasso d’Ombrone, Monticello Amiata e Cinigiano, con un impegno economico di 50.000 euro dell’Unione Europea ‘Next Generation U.E – Pnrr’ e 11.000 euro di fondi comunali;

riqualificazione e adeguamento della palestra della scuola primaria ‘A. Grazi’ di Cinigiano, finanziamento regionale di 1.075.720 euro (i lavori sono ancora in corso);

nella frazione di Poggi del Sasso sono stati eseguiti lavori di sistemazione di alcune strade comunali e vicinali;

a Borgo Santa Rita è in via di ultimazione, da parte della Provincia di Grosseto, la rotatoria sulla Strada provinciale del Cipressino”.

“Sono stati inoltre richiesti i seguenti finanziamenti per attività che dovranno essere realizzate nel prossimo futuro – continua il sindaco -. Sono tutti progetti di ampio respiro, destinati a dare nuovo impulso al nostro comune, consentirgli di diventare sempre più dinamico e attrattivo, un luogo dove sia piacevole vivere o venire a lavorare, dove trovare servizi di qualità. Una comunità, insomma, che vogliamo sia sempre più a misura della persona:

ispezione e monitoraggio dei ponti di competenza comunale (il monitoraggio è stato completato sul portale Ainop della Regione Toscana);

assegnato un contributo di 5.000 euro per lavori di impermeabilizzazione della copertura del centro visite della riserva naturale regionale di Poggio all’Olmo;

è stata fatta domanda all’Autorità Idrica Toscana di un contributo di 40.000 euro per il restauro di manufatti idrici (fonte in via del Fiume a Sasso d’Ombrone, Fonte del Salcio sul sentiero 280 Cinigiano-Sasso d’Ombrone, Fonte di Piazza a Cinigiano, Fonti della Villa a Castiglioncello Bandini);

è stato concesso un contributo di 70.000 euro dal Fondo delle risorse idriche per l’annualità 2024 per la riqualificazione dei lavatoi di Castiglioncello Bandini. Ci sarà una compartecipazione obbligatoria di 30.000 euro da parte del Comune;

è stato concesso dalla Regione Toscana un contributo di 360.000 euro per il recupero funzionale dell’impianto sportivo di Monticello Amiata;

è stato richiesto alla Regione Toscana un contributo di 100.000 euro per la realizzazione di parcheggi pubblici a Monticello Amiata;

è stato richiesto un finanziamento di 25.000 euro per attività da effettuare nella riserva naturale regionale di Poggio all’Olmo;

è stato concesso un contributo Pnrr di 191.000 euro dal Ministero dell’istruzione e del merito per la riconversione di spazi non utilizzati per la realizzazione di una mensa all’interno della scuola primaria di secondo grado ‘M. Buonarroti’ di Cinigiano;

è stato richiesto alla Regione Toscana un contributo di 209.991,60 euro per la realizzazione del Polo culturale di Monticello Amiata;

p stato richiesto alla Regione Toscana un contributo di 402.893,20 euri per il miglioramento sismico della caserma dei Carabinieri di Cinigiano;

è stato richiesto alla Regione Toscana un contributo di 889.498,44 euro per interventi di prevenzione sismica sulla scuola di Monticello Amiata;

è stato richiesto alla Regione Toscana un contributo di 997.145,28 euro per interventi di prevenzione sismica sulla scuola media ‘M. Buonarroti’ di Cinigiano al distretto sanitario locale;

verrà richiesto un contributo erariale per l’anno 2025 per la progettazione di interventi di messa in sicurezza;

verrà richiesto un finanziamento per interventi volti alla promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo.

“Voglio infine ricordare il grande impegno dell’amministrazione comunale per le tante iniziative del teatro di Cinigiano, tra cui il Cinigiano Blues Festival, un festival esclusivo che durerà un interno anno e vedrà esibirsi artisti di fama internazionale e band emergenti – sottolinea Monaci -. Nel 2024 abbiamo anche registrato il numero massimo delle iscrizioni per l’asilo nido comunale, un ottimo segnale di speranza per il nostro domani e il futuro delle nostre scuole. Un altro segnale positivo è dato dalle nuove attività commerciali che sono nate nel centro di Cinigiano. È un buon modo di incamminarsi verso il nuovo anno. Nella seduta del Consiglio comunale del 18 dicembre è stato inoltre approvato il bilancio di previsione 2025/2027, che consente la piena operatività dell’Ente sin dall’inizio del nuovo anno. Chiudo questo resoconto sui primi mesi del nostro impegno amministrativo nel Comune di Cinigiano ricordando che le porte del mio ufficio saranno sempre aperte per un dialogo e un confronto. Così come mi troverete sempre disponibile ad andare incontro a chi ha qualche necessità o si trova in difficoltà”.

“Un sentito ringraziamento va a tutti i componenti della Giunta municipale, ai Consiglieri comunali, ai dirigenti, ai dipendenti e a tutti coloro che si impegnano quotidianamente per contribuire a migliorare la nostra comunità, con attaccamento e amore. Ringrazio, infine, tutte le Forze dell’Ordine, le scuole, gli insegnanti, le associazioni, i gruppi di volontariato, che si sono relazionati con noi con atteggiamento collaborativo e costruttivo, per aver messo a disposizione risorse e intelligenze – termina Monaci -. Un augurio a tutti per un buon 2025. Buon anno agli anziani della nostra comunità, sono i grandi custodi delle nostre radici. Che il nuovo anno porti con sé salute, pace, entusiasmo e impegno, in modo che possiamo scrivere tutti insieme nuove pagine di storia per il nostro Comune”.