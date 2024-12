Progetto “Amministrazione partecipativa”: nascono le Consulte con i cittadini

Santa Fiora (Grosseto). Approvata dal Consiglio comunale di Santa Fiora la modifica al regolamento delle Commissioni consiliari. La novità più importante riguarda la possibilità di istituire delle Consulte, permanenti o temporanee, in affiancamento alle Commissioni consiliari esistenti. Le Consulte avranno funzione consultiva e di supporto al Consiglio comunale e agiranno come organo di partecipazione democratica formulando proposte e pareri.

La costituzione di ciascuna Consulta sarà deliberata dal Consiglio comunale, che stabilirà anche il numero di componenti, il settore di competenza, la durata e le finalità. Potranno far parte delle Consulte sia i consiglieri comunali, in rappresentanza dei gruppi presenti in Consiglio, sia esperti esterni, cittadini scelti per le loro specifiche competenze.

“Con la possibilità di istituire le consulte si concretizza l’operazione ‘Amministrazione partecipativa’ che avevamo indicato nel programma come uno degli obiettivi di questo nuovo mandato – spiega il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi –. Le Consulte sono organismi di partecipazione per promuovere il coinvolgimento dei cittadini nella gestione della cosa pubblica, attraverso un’attività di confronto, consultazione e condivisione di obiettivi e finalità, ma anche avanzando proposte. Le tematiche oggetto di approfondimento da parte delle Consulte potranno essere le più svariate, sicuramente potrebbe essere utile una Consulta sulla sanità, così come sul teleriscaldamento ed il turismo, solo per fare qualche esempio. Il nuovo anno inizieremo istituendo le prime Consulte, chiedendo ai cittadini di farne parte”.

Nello stesso Consiglio comunale è stato approvato il regolamento per l’istituzione e il funzionamento della Commissione urbanistica comunale: “Sempre nell’ottica di stimolare la partecipazione – prosegue il sindaco Federico Balocchi -, la Commissione urbanistica sarà molto importante, in vista del percorso che il Comune sta avviando per dotarsi di un nuovo Piano operativo, in quanto si pone l’obiettivo di favorire il maggiore coinvolgimento possibile della comunità e dei portatori di interesse nella pianificazione urbanistica, in modo da elaborare un piano di qualità e in linea con le esigenze attuali e future del nostro comune”.