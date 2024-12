Bilancio: ad Arcidosso 1,5 milioni per il teleriscaldamento

Una svolta per l’approvvigionamento di calore per Arcidosso, con indubbi benefici economici ed ambientali. Infatti, con la messa in esercizio di questa opera ci sarà un risparmio di anidride carbonica, che consentirà di evitare emissioni climalteranti per 13mila tonnellate all’anno.

E’ soddisfatto il sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini, dell’emendamento voluto dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani al bilancio di previsione presentato dalla Giunta di Palazzo Strozzi Sacrati. “Si tratta – spiega Giani – di un progetto di grande valore ambientale che rappresenta un passo avanti per il Comune di Arcidosso, che è un comune geotermico ancora sprovvisto di questa infrastruttura. E’ il più grande investimento pubblico sull’Amiata per la sostenibilità ambientale, economica e sociale di questo comune”.

“Lo stanziamento di 1 milione e mezzo da parte della Regione – sottolinea il sindaco Jacopo Marini – viene incontro alle esigenze del Comune che si sta cimentando in un progetto imponente per un ente delle nostre dimensioni. Il progetto infatti ha un valore complessivo di oltre 29 milioni di euro, realizzato in gran parte grazie a fondi Pnrr. Con la realizzazione di questa infrastruttura riusciremo a portare il calore a 3/4 del paese a costi molto vantaggiosi per i cittadini e per le imprese. Esprimo ancora una volta la mia gratitudine e quella della comunità che rappresento al presidente Giani che, con scelte concrete, cerca di valorizzare territori periferici come i nostri promuovendo in questo modo coerentemente la sua idea di Toscana diffusa”.